Kinh tế

Trung Quốc đề xuất tăng cường hợp tác toàn cầu trong quản trị quốc tế

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đề xuất tăng cường phối hợp hành động quốc tế và thực hiện hiệu quả Sáng kiến quản trị toàn cầu.

Quang Hưng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5/6, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã dự phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 và có bài phát biểu với chủ đề “Thực hiện Sáng kiến quản trị toàn cầu, cùng nhau kiến tạo tương lai tốt đẹp.”

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hàn Chính cho biết trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc chưa từng có trong một thế kỷ, các thách thức toàn cầu và tình trạng thâm hụt quản trị ngày càng nổi bật.

Ông nhấn mạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất Sáng kiến quản trị toàn cầu, với 5 nguyên tắc cốt lõi gồm: tôn trọng chủ quyền bình đẳng, tuân thủ pháp quyền quốc tế, thực hành chủ nghĩa đa phương, lấy con người làm trung tâm và chú trọng định hướng hành động.

Sáng kiến này đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của gần 160 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc nêu 4 đề xuất lớn nhằm thực hiện Sáng kiến quản trị toàn cầu, trong đó, nhấn mạnh cần thúc đẩy bình đẳng hợp tác, bảo đảm các quốc gia cùng tham gia, cùng quyết định và cùng hưởng lợi; kiên trì bảo vệ công lý quốc tế và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; thúc đẩy phát triển chung gắn với thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững; đồng thời tăng cường phối hợp hành động quốc tế để tạo ra nhiều kết quả thiết thực.

Ông cho biết 2026 là năm khởi đầu Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, với mục tiêu định hình tầm nhìn phát triển trong 5 năm tới và mở rộng hợp tác cùng có lợi với thế giới.

Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên để triển khai toàn diện Sáng kiến quản trị toàn cầu, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị quốc tế công bằng hơn và cùng kiến tạo tương lai tốt đẹp cho nhân loại.

Cùng ngày, bên lề hội nghị, ông Hàn Chính đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn tăng cường phối hợp với Nga nhằm thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có. Ông cho biết Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tình hữu nghị láng giềng và hợp tác trên các lĩnh vực, qua đó đóng góp sự ổn định cho hòa bình và phát triển thế giới thông qua sự ổn định của quan hệ Nga-Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)
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