Giá dầu và giá vàng thế giới đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 5/6 khi giới đầu tư đánh giá nguy cơ leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran đang có dấu hiệu giảm bớt, qua đó làm dịu những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, giá dầu Brent Biển Bắc giảm khoảng 2%, xuống còn 93,09 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm gần 3%, còn 90,27 USD/thùng.

Tuy vậy, cả hai loại dầu chuẩn vẫn ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên trong 3 tuần gần đây. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 1%, còn dầu WTI tăng hơn 3%.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang phản ứng trước những tín hiệu cho thấy các bên liên quan tại Trung Đông vẫn duy trì các kênh đối thoại, làm giảm khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và Iran trong ngắn hạn.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho rằng thị trường hiện chưa nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy căng thẳng sẽ tiếp tục leo thang. Theo ông, dù chưa đạt được thỏa thuận chính thức, các tín hiệu gần đây cho thấy nguy cơ xung đột đang có xu hướng hạ nhiệt.

Trong khi đó, công ty Petroleum Development Oman cho biết hoạt động tại cảng xuất khẩu dầu Mina al Fahal vẫn diễn ra bình thường, bất chấp các thông tin trước đó về một vụ nổ gần khu vực neo đậu tàu. Đây là cảng xuất khẩu từ 800.000 đến 900.000 thùng dầu mỗi ngày của Oman.

Dù vậy, thị trường năng lượng vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi lưu lượng vận tải qua Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu chưa hoàn toàn trở lại bình thường.

Các chuyên gia của Commerzbank nhận định những nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran vẫn đối mặt nhiều thách thức, song giá dầu hiện chịu tác động cân bằng giữa rủi ro địa chính trị và các yếu tố gây sức ép giảm giá như tồn kho dầu toàn cầu ở mức cao, nguồn cung được điều chỉnh linh hoạt và nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chậm lại tại một số nền kinh tế lớn.

Trụ sở Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng thêm khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng triển vọng thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào diễn biến an ninh tại Trung Đông, đặc biệt là tình hình tại eo biển Hormuz và tiến trình đàm phán giữa Mỹ với Iran.

Trong khi đó, thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch đầu tháng 6/2026 với mức giảm mạnh, khi những lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao đã lấn át vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của kim loại quý này.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay giảm khoảng 4,3%, nối dài xu hướng đi xuống đã kéo dài nhiều tháng qua. So với thời điểm xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm hơn 17%.

Tâm điểm của tuần là phiên giao dịch ngày 5/6, khi giá vàng lao dốc gần 3% sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu tốt hơn nhiều so với dự báo. Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 2,96% xuống còn 4.341,52 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 24/3. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8/2026 cũng giảm 3,1%, xuống 4.365,3 USD/ounce.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguyên nhân trực tiếp khiến giá vàng giảm mạnh trong phiên cuối tuần đến từ báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ. Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày 5/6 công bố báo cáo cho thấy số việc làm mới tại nước này tăng mạnh trong tháng 5/2026, vượt xa dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định.

Theo báo cáo, tổng số việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ tăng 172.000 trong tháng 5/2026, tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 4,3%. Trong khi đó, các nhà kinh tế, được Dow Jones Newswires và Wall Street Journal khảo sát, đã dự đoán mức tăng trưởng việc làm là 80.000.

Báo cáo tích cực này đã làm suy giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Thay vào đó, thị trường ngày càng tin rằng Fed có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát chưa được kiểm soát.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, cho rằng số liệu việc làm mạnh hơn kỳ vọng, trong bối cảnh chiến sự với Iran tiếp diễn và giá năng lượng ở mức cao, khiến khả năng Fed cắt giảm lãi suất gần như không còn được tính đến trong ngắn hạn.

Ngay sau khi dữ liệu việc làm được công bố, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, trong khi đồng USD cũng được hỗ trợ. Đây là hai yếu tố thường gây bất lợi cho vàng, bởi chúng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với nhà đầu tư./.

Giá vàng, dầu thế giới cùng giảm do lo ngại Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.686,35 USD/ounce, trong khi giá dầu Brent giảm 2% xuống 105,63 USD/thùng khi những số liệu mới về lạm phát đã dập tắt kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.