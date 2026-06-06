Giá nhiên liệu tiếp tục gây áp lực lên cử tri Mỹ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Giá dầu và nhiên liệu tại Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tạo sức ép đối với người tiêu dùng trong những tháng tới, làm gia tăng thách thức kinh tế đối với cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Theo các chuyên gia năng lượng, dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt và các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy, thị trường năng lượng toàn cầu có thể cần nhiều tháng để trở lại trạng thái ổn định.

Ông Matt Smith, chuyên gia phân tích dầu mỏ của Kpler, cho rằng ngay cả khi hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn, các yếu tố như tàu chở dầu bị đình trệ, tồn kho gia tăng và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian dài.

Theo ông Smith, quá trình bình thường hóa có thể kéo dài đến quý 4 năm nay, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng Mỹ vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng ở mức cao trong giai đoạn cận bầu cử.

Dữ liệu mới nhất của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng trung bình toàn quốc đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tại nhiều bang, giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao do tác động từ biến động thị trường dầu thô toàn cầu và chi phí vận tải gia tăng.

Theo AAA, giá xăng thường (regular) trung bình trên toàn quốc vào ngày 4/6 đạt 4,241 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Một năm trước, giá trung bình là 3,144 USD/gallon. Mức tăng này tương đương gần 35%.

Các nhà kinh tế cảnh báo giá năng lượng cao không chỉ ảnh hưởng đến chi phí đi lại mà còn tác động dây chuyền đến giá thực phẩm, vận tải hàng hóa và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Moody’s Analytics ước tính các hộ gia đình Mỹ đã phải chi thêm 100 tỷ USD trong 3 tháng gần đây do giá nhiên liệu và các chi phí liên quan tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích nhận định một trong những câu hỏi lớn đối với đảng Cộng hòa là liệu tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có kéo dài lâu hơn chính những căng thẳng địa chính trị đã gây ra nó hay không.

Nếu giá nhiên liệu tiếp tục neo ở mức cao, đây có thể trở thành một trong những vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới./.

Cử tri Mỹ tiếp tục ủng hộ nhiều nội dung nghị sự của Tổng thống Donald Trump Kết quả khảo sát mới cho thấy nhiều nội dung trong chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.