Nga cam kết bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc và Ấn Độ

RIA Novosti đưa tin Giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga, ông Igor Sechin ngày 6/6 khẳng định Nga sẽ bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Sechin nêu rõ: "Không thể loại Nga ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giữa những sự kiện hiện nay của ngành dầu khí thế giới, quan hệ đối tác kinh tế của Nga với Trung Quốc và Ấn Độ là sự đảm bảo nguồn cung ổn định cho cả hai quốc gia này."

Ông Sechin đồng thời cảnh báo nếu các quốc gia không thân thiện với Moskva tìm cách loại hoàn toàn dầu Nga khỏi thị trường thì giá dầu có thể tăng lên mức 250-260 USD/thùng.

Ông phân tích nếu 7 triệu thùng dầu xuất khẩu của Nga bị đưa vào diện hạn chế bên cạnh 16 triệu thùng đã bị hạn chế trước đó thì rất có thể giá dầu sẽ tăng thêm khoảng 100 USD so với mức 150-160 USD/thùng.

Theo ông, những bên đưa ra các đề xuất trừng phạt mới nhằm vào Nga cần hiểu rằng trong tổng khối lượng xuất khẩu 7 triệu thùng, Nga vẫn sẽ duy trì được một phần đáng kể và không ai có thể ngăn Moskva cung cấp dầu qua đường ống cho các đối tác chiến lược của mình./.

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung, Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh mua dầu thô của Nga Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga, với mức trung bình 1,98 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2026, mức cao nhất kể từ tháng 6/2023, và có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu dầu.