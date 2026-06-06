Nga sẵn sàng hợp tác "không hạn chế" với Ấn Độ về tiêm kích Su-57 và phòng không

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 và các hệ thống phòng không mà “không có bất kỳ hạn chế nào,” trong đó có chuyển giao công nghệ, đồng sản xuất và tích hợp vũ khí do Ấn Độ chế tạo.

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Putin cho biết đề xuất nêu trên của Moskva bao gồm sản xuất trong nước các bộ phận then chốt, cùng phát triển biến thể Su-57 hai chỗ ngồi và mở rộng hợp tác về các hệ thống phòng không.

Theo ông, Su-57 “có thể đã là một dự án chung” giữa hai nước và Nga hiện vẫn sẵn sàng thúc đẩy hướng hợp tác này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ vừa tiếp nhận lô thứ tư trong hợp đồng mua 5 hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Theo báo Economic Times, New Delhi cũng đã phê chuẩn việc mua thêm 5 hệ thống S-400, được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong Chiến dịch Sindoor (nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Pakistan và vùng Kashmir tranh chấp).

Về quan hệ Nga-Ấn, Tổng thống Putin cho rằng các nỗ lực gây sức ép với New Delhi trong hợp tác với Moskva sẽ không hiệu quả và có thể gây tác động tiêu cực tới quan hệ quốc tế.

Ông khẳng định Nga không coi việc Ấn Độ tăng cường hợp tác với các nước khác, kể cả Mỹ, là mối đe dọa đối với quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ tin tưởng kim ngạch thương mại hai chiều có thể đạt 100 tỷ USD trong những năm tới./.

Ấn Độ và Nga có bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng Thỏa thuận RELOS cho phép lực lượng vũ trang Ấn Độ và Nga tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của nhau, bao gồm các căn cứ hải quân và không quân.