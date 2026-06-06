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Iran đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng do châu chấu hoành hành

Hàng triệu con châu chấu Maroc xuất hiện dày đặc tại miền Đông Iran, tàn phá cây trồng và đồng cỏ chăn nuôi, đe dọa sinh kế người dân trong bối cảnh Tehran đang hứng chịu năm thứ 6 liên tiếp hạn hán.

Thanh Bình
Nạn dịch châu chấu gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Folha de S.Paulo/TTXVN)
Nạn dịch châu chấu gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Folha de S.Paulo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, miền Đông Iran đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nông nghiệp nghiêm trọng khi các đàn châu chấu Maroc xuất hiện với mật độ dày đặc, tàn phá cây trồng và đồng cỏ chăn nuôi, buộc chính quyền phải khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch hại.

Theo truyền thông Iran, nhiều khu vực tại miền Đông nước này ghi nhận sự xuất hiện ồ ạt của châu chấu Maroc (Dociostaurus maroccanus). Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy hàng triệu con côn trùng bao phủ các cánh đồng, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp.

Trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn bán chính thức Mehr, các quan chức y tế khẳng định loài châu chấu này không gây nguy hiểm trực tiếp đối với sức khỏe con người.

Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cảnh báo đợt bùng phát đang đe dọa sinh kế của hàng nghìn hộ gia đình phụ thuộc vào nông nghiệp.

Châu chấu Maroc được xem là một trong những loài dịch hại nguy hiểm nhất đối với cây trồng. Chúng có khả năng sinh sản rất nhanh khi mỗi con cái có thể đẻ từ 2 đến 4 ổ trứng trong vòng đời, mỗi ổ chứa trung bình khoảng 30 trứng. Loài này chủ yếu ăn các loại ngũ cốc, cây chà là, cây có múi, cây ăn quả, ô liu và sung.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) từng đánh giá đây là “một trong những loài gây hại nghiêm trọng nhất đối với nhiều loại cây trồng canh tác.”

Không chỉ phá hoại mùa màng, châu chấu còn tiêu thụ lượng lớn thảm thực vật trên các đồng cỏ, làm gia tăng nguy cơ thiếu thức ăn cho gia súc.

Để đối phó với tình hình, chính quyền Iran đã tiến hành phun thuốc trừ sâu trên diện rộng. Đồng thời, nông dân được khuyến cáo tạm thời không thu hoạch nông sản nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm hóa chất từ hoạt động phòng trừ dịch hại.

Các chuyên gia cho rằng sự bùng phát bất thường của châu chấu Maroc có liên quan đến những biến động khí hậu và tình trạng hạn hán kéo dài. Iran hiện bước sang năm thứ 6 liên tiếp đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Tác động của biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu gia tăng càng làm tình trạng này thêm trầm trọng. Theo các chuyên gia địa phương, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, một số khu vực có thể mất tới 50% sản lượng thu hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)
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