Bahrain và Kuwait kích hoạt các biện pháp phòng không

Ngày 6/6, nhà chức trách Bahrain cho biết nước này phát đi cảnh báo không kích, sau những đợt tấn công mới của Mỹ vào Iran cũng như thông báo của Kuwait về việc đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, nhà chức trách Bahrain nhắc lại khuyến cáo công dân giữ bình tĩnh và di chuyển tới nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, quân đội Kuwait thông báo lực lượng phòng không nước này đang ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không. Quân đội Kuwait không nêu rõ nguồn gốc của các cuộc tấn công.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Giới chức Kuwait cho rằng đây là “hành động gây hấn của Iran,” song nước Cộng hòa Hồi giáo bác bỏ liên quan đến vụ việc, cho rằng đây là “sai sót của các hệ thống Patriot của Mỹ.”

Cũng trong ngày 6/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các “căn cứ của đối phương” tại khu vực Vùng Vịnh sau khi quân đội Mỹ thông báo tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các trạm radar của Iran.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở radar giám sát ven biển tại thành phố Goruk và đảo Qeshm.

Thời điểm đó, IRIB cũng đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại thành phố Sirik ở miền Nam Iran vào khoảng 2h30 sáng 6/6 (giờ địa phương). Tuy nhiên, chưa có nguồn tin chính thức nào xác nhận nguyên nhân của các vụ nổ.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4, song các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài hơn đến nay vẫn chưa đạt kết quả. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang chịu sức ép tìm lối thoát cho cuộc xung đột vốn gây biến động trên các thị trường và không được nhiều cử tri trong nước ủng hộ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 5/6, Tổng thống Trump thừa nhận Iran vẫn còn năng lực quân sự đáng kể. Ông cho rằng Tehran hiện vẫn còn khoảng 21-22% kho tên lửa ban đầu.

Trong diễn biến liên quan, ngày 5/6, Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 1,98 tỷ USD cho Kuwait. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Kuwait sẽ được phép mua công nghệ chống thiết bị bay không người lái của công ty quốc phòng Anduril-doanh nghiệp do một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump sáng lập.

Tuyên bố nêu rõ thương vụ này sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc tăng cường năng lực phòng thủ cho một đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lực lượng được Washington đánh giá là nhân tố quan trọng đối với ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở Trung Đông./.

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp Đại giáo chủ Iran Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ Đại giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei, nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

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