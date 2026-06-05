Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/6 tuyên bố ông sẽ chưa đưa phiên bản mới nhất của thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với Liban ra bỏ phiếu trong Nội các, với lý do lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban vẫn chưa chấp nhận các điều khoản do Mỹ làm trung gian.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trong cuộc họp Nội các, ông Netanyahu nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ thỏa thuận nào,” bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bộ trưởng Israel chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn vốn được đánh giá là mong manh và yêu cầu phải được Nội các thông qua trước khi Tel Aviv chính thức cam kết thực hiện.

Trước đó, các phái đoàn Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc gặp tại Washington (Mỹ) ngày 3/6. Tuy nhiên, thỏa thuận mới yêu cầu Hezbollah phải chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tấn công nhằm vào Israel, đồng thời thiết lập các “khu vực thí điểm” ở miền Nam Liban, nơi quân đội Liban giữ quyền kiểm soát an ninh tuyệt đối và không cho phép các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước hoạt động.

Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem đã phát tín hiệu bác bỏ đề xuất này khi tuyên bố lực lượng của ông sẽ tiếp tục tấn công miền Bắc Israel chừng nào các cuộc giao tranh tại Liban còn tiếp diễn.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri, một đồng minh thân cận của Hezbollah, thông báo lực lượng này sẵn sàng rút khỏi khu vực phía Nam sông Litani nếu Israel đồng thời rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát và hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện.

Tuyên bố này của ông Berri cho thấy Hezbollah không hoàn toàn bác bỏ khả năng “xuống thang,” nhưng muốn việc rút quân phải đi kèm các cam kết tương ứng từ phía Israel.

Cũng trong ngày 5/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiêu diệt Abed Harb, người được xác định là chỉ huy bộ phận kỹ thuật của Hezbollah, trong cuộc không kích diễn ra vào tuần trước.

Theo quân đội Israel, Abed Harb phụ trách việc chế tạo và triển khai các thiết bị nổ nhằm vào binh sĩ Israel tại miền Nam Liban, đồng thời tham gia nhiều hoạt động chống Israel kể từ cuộc chiến năm 2006.

IDF cũng cho biết không quân nước này đã phá hủy một bệ phóng tên lửa của Hezbollah được sử dụng để tấn công lực lượng Israel đang hoạt động tại miền Nam Liban.

Phía Hezbollah chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Liban. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Liban đang xấu đi nhanh chóng do tình trạng người dân phải sơ tán kéo dài, thiếu nơi ở và tạo ra áp lực ngày càng lớn lên các dịch vụ thiết yếu.

Liên hợp quốc cho biết chiến dịch cứu trợ khẩn cấp từng kêu gọi 308 triệu USD cho giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 hiện mới chỉ huy động được khoảng 185 triệu USD. Từ nay đến cuối tháng 8, Liban cần thêm khoảng 331 triệu USD để hỗ trợ 1,4 triệu người bị ảnh hưởng do xung đột.

Theo các số liệu mới nhất, gần 1 triệu người Liban đã phải rời bỏ nhà cửa, hơn 1,2 triệu người đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Chi phí điện, nhiên liệu và nước sinh hoạt tăng mạnh, trong khi hàng chục bệnh viện, cơ sở y tế và hàng trăm trường học bị hư hại hoặc phải chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho người sơ tán./.

Xung đột tại Trung Đông: Liban coi thỏa thuận ngừng bắn là “cơ hội cuối cùng” Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Liban nêu rõ kết quả vòng đàm phán thứ 4 với Israel là cơ hội cuối cùng để tiến tới một lệnh ngừng bắn cuối cùng và toàn diện.