Iran bác bỏ ý tưởng Tổng thống Mỹ gặp Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ ý tưởng Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei sẽ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ngày 3/6, Tổng thống Trump đã để ngỏ khả năng gặp Đại giáo chủ Iran nếu đàm phán giữa hai nước đạt kết quả cụ thể. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Mayadeen của Liban về khả năng diễn ra cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố: “Tôi nghĩ chúng ta nên thực tế và suy nghĩ, sống trong thế giới thực.”

Trong một diễn biến khác cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Trump khẳng định chỉ Mỹ và Trung Quốc hiện sở hữu năng lực kỹ thuật cần thiết để tiếp cận lượng urani đã được làm giàu còn nằm sâu bên trong các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nhận định chỉ Mỹ và Trung Quốc sở hữu các thiết bị khoan, đào và xử lý kỹ thuật hạng nặng đủ khả năng tiếp cận những vật liệu này trong điều kiện địa hình phức tạp.

Trong khi đó, ngày 5/6, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner - cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump - đã có chuyến thăm bất ngờ tới bang Tennessee để làm việc với các chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Mỹ trong bối cảnh Washington thúc đẩy các cuộc đàm phán mới với Iran.

Ông Witkoff và ông Kushner đã đến Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge và tổ hợp an ninh hạt nhân Y-12 tại Tennessee để tham vấn một nhóm chuyên gia kỹ thuật có thể tham gia giai đoạn thực thi của bất kỳ thỏa thuận hạt nhân tương lai nào với Tehran.

Các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho khả năng khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân chuyên sâu nếu hai bên đạt được bản ghi nhớ (MoU) đang được thương lượng.

Khoảng 100 chuyên gia đã được huy động trong thời gian gần đây để xây dựng các phương án kỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là việc xử lý kho urani đã được làm giàu và cơ chế giám sát việc thực hiện các cam kết trong tương lai.

Các cuộc trao đổi tại Tennessee tập trung vào những phương án thu hồi hoặc xử lý lượng urani làm giàu của Iran, các biện pháp hạn chế hoạt động làm giàu trong tương lai và cơ chế kiểm chứng việc tuân thủ nếu tiến trình đàm phán bước sang giai đoạn tiếp theo.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc đẩy một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày nhằm duy trì lệnh ngừng bắn hiện nay, bảo đảm hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, cho phép Iran nối lại một phần hoạt động xuất khẩu dầu và mở đường cho các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân.

Theo các nguồn tin, Mỹ đã nhận được những tín hiệu tích cực từ phía các nhà đàm phán Iran, dù vẫn tồn tại những khác biệt quan điểm trong nội bộ Tehran về hướng đi của tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên cùng ngày phóng viên TTXVN tại Vùng Vịnh dẫn lời ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, cho biết tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ đang bế tắc là do khoản tài sản bị phong toả trị giá 24 tỷ USD của Tehran.

Trước đó, Iran đã yêu cầu giải ngân khoản tài sản bị phong toả trị giá 12 tỷ USD ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký kết với Mỹ và thêm 12 tỷ USD nữa vào giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận./.

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp Đại giáo chủ Iran Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ Đại giáo chủ Iran, ông Mojtaba Khamenei, nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.