Bắc Ninh: Tháo gỡ dự án tồn đọng 24 năm, người dân sắp được nhận đất

Sau 24 năm tồn tại với nhiều vướng mắc, dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (hay được gọi là Sau Thuần), tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh là 1 trong danh sách 210 vụ việc được Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch kiểm tra, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đang được tỉnh tập trung giải quyết, nhằm ổn định đời sống người dân và tình hình chính trị địa phương.

Dự án phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân

Dự án Sau Thuần được thực hiện từ năm 2002 theo Quyết định số 354/QĐCT ngày 8/4/2002 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất và giao đất cho Ủy ban Nhân dân xã Võ Cường (trước đây) để giao đất cho nhân dân.

Tổng số lô đất theo quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch là 61 lô, diện tích 4.676,0 m2. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án đã cơ bản hoàn thành; Tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ Cường đã xét và thu tiền của 61 hộ gia đình, cá nhân; tuy nhiên, đến nay sau gần 25 năm chưa giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Vì vậy, các hộ gia đình, cá nhân rất bức xúc, thường xuyên gửi đơn khiếu kiện đến các cơ quan trung ương, địa phương và tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường Nguyễn Ngọc Hiếu, dự án gặp khó khăn, vướng mắc do trải qua nhiều thời kỳ áp dụng chính sách pháp luật về đất đai (Luật Đất đai năm 1993, 2003, 2013 và 2024). Bên cạnh đó, thôn, tổ dân phố đã thu tiền của các hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Người dân Dự án Sau Thuần mong mỏi sớm giao đất cho dân. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, 61 hộ gia đình, cá nhân nêu trên thuộc trường hợp Nhà nước giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nắm bắt tình hình, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết đơn thư khiếu kiện của người dân.

Đặc biệt, đây cũng là một trong những vụ việc điển hình phức tạp Ban chỉ đạo 751 (Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng) làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 737/TB-VPCP ngày 31/12/2025 của Văn phòng Chính phủ).

Ban chỉ đạo 751 đã yêu cầu Bắc Ninh thống nhất phương án giải quyết với dự án này đảm bảo công tâm, khách quan, không tư lợi và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường đã làm việc với các hộ gia đình, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại buổi làm việc, 100% hộ gia đình, cá nhân có mặt đều thống nhất phương án đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép giao 61 lô đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 61 hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm p khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ chỉ đạo các Sở, ban, ngành; Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường quyết định giao đất, thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Sớm triển khai dự án, bảo đảm ổn định đời sống người dân

Có mặt tại khu đất thuộc dự án Sau Thuần, niềm vui mừng hiện rõ trên gương mặt của nhiều hộ dân. Sau hơn 24 năm chờ đợi, những trăn trở, mong mỏi của 61 hộ dân, nay đang dần thành hiện thực.

Bà Nguyễn Thị Thìn, 75 tuổi, trú tại Tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ Cường chia sẻ, 25 năm trước, gia đình bà có 3 cặp vợ chồng gồm 2 bố mẹ và 2 con trai, con dâu, các cháu cùng chung sống trong gia đình. Bởi vậy, gia đình bà “chắt bóp” đóng tiền để có thêm lô đất cho con ra ở. Tuy nhiên, từ đó đến nay, con trai bà giờ đã lên chức ông nhưng đến nay, vụ việc mới được chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường làm việc người dân về những khó khăn, vướng mắc, rà soát hồ sơ của những người có liên quan. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

“Hôm nay chúng tôi mang hồ sơ, giấy tờ để được rà soát, đối chiếu thông tin kê khai của người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến Dự án Sau Thuần và được thông tin trong quý 3/2026 sẽ giao đất cho dân, chúng tôi rất phấn khởi; mong muốn các cấp chính quyền sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để người dân sớm có đất ổn định cuộc sống,” bà Thìn bày tỏ.

Cùng tâm sự như bà Nguyễn Thị Thìn, ông Đỗ Văn Vinh, Tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ Cường cũng chờ đợi hơn 20 năm để được giao đất. Theo ông Vinh, 24 năm với đời người là thời gian rất dài, đủ để 1 thế hệ sinh ra và trưởng thành. Do nhiều vướng mắc, đã có những lúc ông bi quan nghĩ không thể giải quyết, nhưng đến nay, chỉ sau 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp vào vận hành, cùng sự vào cuộc tích cực, chỉ đạo từ Trung ương, phối hợp chặt chẽ của địa phương, tổ dân phố đến nay, chuẩn bị được giao đất, đây là niềm vui, mong mỏi lớn nhất của người dân.

Để triển khai các bước giao đất theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 6/6, Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị rà soát, đối chiếu thông tin kê khai của người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến Dự án Sau Thuần.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường cũng đã làm việc với các hộ dân nhằm mục tiêu giải quyết vụ việc thấu đáo, bảo đảm quyền lợi của người dân, tránh phát sinh khiếu kiện.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường đang xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao đất cho các trường hợp tại dự án Sau Thuần, trong đó, hoàn thành rà soát sơ bộ, đăng tải thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết các thông tin về người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xử lý các vi phạm lấn chiếm đất đai; tổ chức giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật...

Phường Võ Cường sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh để tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu từ nay đến ngày 1/8 sẽ xét giao đất cho nhân dân, chậm nhất trong tháng 9/2026 sẽ hoàn thành khi không có đơn thư khiếu nại tố cáo để nhân dân yên tâm./.

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