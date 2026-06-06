Đưa Nghị quyết 09 thành động lực giúp TP Hồ Chí Minh chuyển biến thực chất

Sáng 6/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; cùng nhiều nguyên lãnh đạo cấp cao đang nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; cán bộ chủ chốt và đông đảo cán bộ, đảng viên tại 173 điểm cầu trên toàn Thành phố.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 09, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, bảo đảm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển Thành phố; đồng thời tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị Thành phố; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 cũng cụ thể hóa việc huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, thông qua chương trình hành động làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn của Thành phố.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 với 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề ra, trong đó trước hết là xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; xây dựng thể chế đột phá, vượt trội phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó là quy hoạch phát triển Thành phố với tầm nhìn dài hạn, ổn định gắn với quản lý đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển Thành phố nhanh và bền vững; xây dựng đô thị đặc biệt phát triển văn minh, hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các giải pháp cũng chú trọng phát triển toàn diện văn hóa, con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu; đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu được xác định tại Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, đó là: Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế, năng động, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hướng đến 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 2075, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng cuộc sống cao, thích ứng tốt với với biến đổi khí hậu.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, phương châm “Thành phố vì cả nước, cả nước vì Thành phố;” nhất quán quan điểm tận dụng, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, nhưng đồng thời phải chắt chiu tất cả nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang lưu ý vấn đề con người là yếu tố then chốt, quan trọng hàng đầu, đội ngũ cán bộ có trách nhiệm tiên phong đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, cũng là người quyết định sự thành công trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh sự quyết tâm còn cần sự chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, trong đó lãnh đạo Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy phải làm gương, làm việc trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn./.

Nghị quyết 09: Nền móng quan trọng để TP Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên mới Nghị quyết 09 là thông điệp chính trị mạnh mẽ mang tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên phát triển mới.