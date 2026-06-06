Đoàn Kiểm tra, giám sát số 26 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ngày 6/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhằm thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đánh giá về quá trình kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc triển khai, cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác; đáp ứng mục tiêu đề ra về tiến độ và nội dung kiểm tra, giám sát.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, thời gian qua tăng trưởng ở tỉnh còn thấp so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra; giải ngân đầu tư công còn khó khăn; tổng vốn đầu tư xã hội giảm so với cùng kỳ; chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa trở thành động lực cho tăng trưởng…

Do đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm, đồng thời khắc phục những hạn chế đã được được chỉ ra trong dự thảo Báo cáo; đặc biệt, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đầy đủ cán bộ chuyên sâu các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục rà soát để xem xét cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đồng thời, hoàn thành xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư theo Kết luận số 27 ngày 24/4/2026 của Ban Bí thư trong quý 2 năm 2026.

Nhằm đảm bảo tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh, bổ sung các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng, trong đó nhận diện đầy đủ, toàn diện các kế hoạch của địa phương, các yếu tố rủi ro bất lợi để xây dựng các kịch bản tăng trưởng. Tập trung tháo gỡ các hạn chế, điểm nghẽn kéo dài của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược, nhất là phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng lưu ý, đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả việc tổ chức Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ đã quá hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Khẩn trương hoàn thiện sửa đổi, bổ sung thể chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của địa phương, ưu tiên về chính sách phát triển nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; quy định nội dung và mức chi hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sử dụng ngân sách tỉnh.

Đối với các ý kiến góp ý, trao đổi, bổ sung của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra bổ sung, hoàn thiện Báo cáo để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đúng kế hoạch./.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang An Giang chuyển mình mạnh mẽ với mô hình chính quyền 2 cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm biên chế, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng GDP.