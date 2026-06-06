Triệt phá đường dây sản xuất dép giả quy mô lớn tại Củ Chi, thu giữ hơn 23.000 đôi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Tang vật thu giữ lên tới hơn 23.000 đôi dép, trị giá hơn 02 tỷ đồng, 5 bị can đã bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-Tg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, qua đó phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây sản xuất dép giả quy mô lớn do vợ chồng Đặng Phước Đạt (sinh năm 1996) và Vũ Thị Thu Thủy (sinh năm 1999) cầm đầu.

Cuối tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông bất ngờ kiểm tra hai địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt - Thủy. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả mang nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci với tổng trị giá hơn 02 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ một số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ và phương tiện phục vụ sản xuất dép giả.

Đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu điều tra, đường dây này do đối tượng vợ chồng Đạt - Thủy tổ chức, điều hành, bắt đầu hoạt động sản xuất tại xã Phú Hòa Đông từ tháng 6/2025. Các đối tượng đã sử dụng 14 nhân công, thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Số lượng dép giả được đưa ra thị trường là đặc biệt lớn, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 05 bị can. Bao gồm hai vợ chồng cầm đầu Đặng Phước Đạt - Vũ Thị Thu Thủy và ba nhân viên: Vũ Thành Trung (sinh năm 2001), Trần Thị Gấm (sinh năm 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (sinh năm 2000). Các bị can bị truy tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ lên tới hơn 23.000 đôi dép, trị giá hơn 02 tỷ đồng. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, các đơn vị cung cấp nguyên liệu cũng như đầu mối tiêu thụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc triệt phá thành công đường dây tội phạm này thể hiện quyết tâm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong việc chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cũng như Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố. Hoạt động này góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính cũng như người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng nhái kém chất lượng./.