Khai quật mộ liệt sỹ tập thể tại Quảng Ngãi: Người dân đồng lòng ủng hộ

Đến chiều 6/6, công tác khảo sát bằng hệ thống radar vẫn đang được cơ quan chức năng và lực lượng chuyên môn triển khai, thực hiện tại khu vực có khả năng cao có mộ liệt sỹ tập thể trên đường Trường Chinh (phường Kon Tum và phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên theo dõi những diễn biến của sự việc; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ, nhất trí cao trong việc khai quật mộ liệt sỹ tập thể.

Quán dê Hồng (278 đường Trường Chinh) là một trong bốn vị trí được đề xuất đào rãnh thăm dò tại buổi họp của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra chiều 5/6.

Vị trí này gần với điểm đã phát hiện được 22 hài cốt liệt sỹ năm 2008. Nếu được phê duyệt, việc đào rãnh thăm dò có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực sân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của quán.

Ông Nguyễn Hồng, chủ quán dê Hồng, cho biết quán có mặt tiền rộng khoảng 8m, hoạt động kinh doanh được duy trì khá ổn định trong suốt 5 năm nay. Dù việc rãnh khảo sát có thể ảnh hưởng đến hoạt động của quán cũng như sinh hoạt của gia đình, song ông Hồng sẵn sàng ủng hộ, phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

“Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vô cùng thiêng liêng, có ý nghĩa, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người. Nếu khu vực trước quán và phần đất của quán cần phục vụ cho công tác thăm dò, tìm kiếm, gia đình tôi sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng, sớm đưa các anh hùng, liệt sỹ về cùng với đồng đội. Sau khi việc khảo sát, tìm kiếm hoàn thành thì mặt bằng sẽ được hoàn trả để hoạt động kinh doanh, buôn bán diễn ra bình thường,” ông Hồng cho biết.

Căn nhà của bà Lâm Thị Điệp (71 tuổi) cũng nằm gần khu vực dự kiến khai quật, xây dựng từ năm 1985, toàn bộ phần nhà và sân có diện tích gần 700m2, với 13m mặt tiền giáp đường Trường Chinh.

Gia đình bà Điệp cũng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nếu lực lượng chức năng cần khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ trên phần đất của mình.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 7, phường Đăk Cấm, bà Điệp thường xuyên đến từng hộ dân dọc tuyến đường Trường Chinh để tuyên truyền, vận động người dân phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Tổ dân phố 7 có khoảng 20 hộ dân nằm dọc đường Trường Chinh, đoạn từ đường Đinh Công Tráng đến Trương Đăng Quế. Qua vận động, hầu hết các hộ đều bày tỏ sự đồng thuận, sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu khảo sát, tìm kiếm.

Người dân trong khu vực cũng không bất ngờ trước thông tin lực lượng chức năng sẽ triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, bởi nhiều năm trước, tuyến đường Trường Chinh từng phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sỹ.

“Bà con nhân dân chúng tôi rất mong muốn lực lượng chức năng sẽ sớm tìm được chính xác vị trí mà các anh hùng, liệt sỹ bị chôn cất tập thể để tiến hành khai quật để đưa về an táng cùng đồng đội; để gia đình, thân nhân các anh hùng, liệt sỹ không phải mòn mỏi chờ đợi. Các anh đã ngã xuống cho Tổ quốc được hòa bình như ngày hôm nay,” bà Điệp xúc động nói.

Ông Trịnh Công Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ là nhiệm vụ thiêng liêng.

Để thực sự tạo sự đồng thuận của người dân, địa phương đã thành lập tổ vận động để tuyên truyền, trao đổi với các hộ dân trong khu vực dự kiến thực hiện tìm kiếm và khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ.

“Qua nắm bắt, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương thực hiện. Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chỉ đạo Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phương án phân luồng giao thông tại khu vực triển khai tìm kiếm,” ông Trịnh Công Sơn thông tin./.

Khai quật mộ liệt sỹ tập thể tại Quảng Ngãi: Sẽ đào 4 rãnh thăm dò Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp triển khai phương án tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh (Quảng Ngãi).