Hà Nội lập Tổ công tác truyền thông cho Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 2807/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, định hướng công tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về dự án; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật trước Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác. Hai Tổ phó gồm Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương.

Các thành viên Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch-Kiến trúc, Xây dựng; Công an thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Ngoài ra, Tổ công tác còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường có liên quan đến dự án gồm: Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Mê Linh, Thanh Trì, Nam Phù, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Hồng Vân và Ô Diên.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Sở có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác phê duyệt.

Đồng thời, tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố; làm đầu mối phối hợp với các thành viên Tổ công tác, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về dự án.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng là đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền về dự án; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Theo Quyết định, các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các thành viên Tổ công tác đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc định hướng, thống nhất nội dung tuyên truyền cung cấp cho các cơ quan báo chí, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân; kịp thời báo cáo Tổ trưởng và tham mưu xử lý các vấn đề dư luận quan tâm theo lĩnh vực được giao.

Việc thành lập Tổ công tác được thực hiện trên cơ sở các kế hoạch, chương trình và văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền các dự án trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Trong đó có Kế hoạch số 22-KH/TU của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 15-KH/BTGDVTU của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Quyết định số 2512/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; Kế hoạch số 206/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố về thông tin, tuyên truyền các dự án trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Công văn số 733-CV/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường tuyên truyền, vận động bảo đảm an ninh trật tự tại các xã, phường triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo Quyết định, kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp, hợp lệ khác theo quy định của pháp luật./.

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