Lâm Đồng: Hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Chiều 6/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã vào sáng cùng ngày đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Vào 7 giờ 40 phút ngày 6/6, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 47H-040.88 kéo theo rơmoóc 47RM-005.98 (do anh Nguyễn Hữu Đức, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng-Đắk Lắk.

Khi đến khu vực thôn 1, xã Cư Jút, xe đầu kéo va chạm với xe công nông do Y. S. Ê (32 tuổi, trú xã Cư Jút) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng vào lề đường. Cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn khiến 3 người tử vong (trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại cơ sở y tế).

Danh tính các nạn nhân tử vong bao gồm: Y. S. Ê, Y. T. Ê, và Y. S. P (cùng trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Cư Jút, sau khi vụ tai nạn xảy ra, xã đã bố trí lực lượng kịp thời hỗ trợ ngành chức năng xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, tham gia điều tiết, đảm bảo việc lưu thông qua khu vực này. Xã cũng đã lên kế hoạch thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Trước đó sáng 6/6, phóng viên TTXVN đã thông tin một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Cư Jút khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Cư Jút.

Tuy nhiên, đại diện Trung tâm y tế khu vực Cư Jút sau đó cho biết, đã có 3 nạn nhân tử vong khi tiếp nhận, trong số 5 người được chuyển đến Trung tâm./.

Lâm Đồng: Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, nhiều người thương vong Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe công nông ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, làm một người tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới xe, nhiều người khác bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

​