Chính thức đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh nút giao Long Thành

Khoảng 18 giờ ngày 6/6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đưa vào khai thác các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Trước đó, nút giao Long Thành đã đưa vào khai thác 2 nhánh. Đến nay, toàn bộ các nhánh tại nút giao Long Thành đều đã đưa vào khai thác, điều này tạo thuận lợi trong việc di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đến biển Vũng Tàu và ngược lại.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đến hơn 18 giờ, tất cả các nhánh tại nút giao Long Thành đã được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao.

Các phương tiện di chuyển thuận lợi, không xảy ra ùn tắc giao thông.Các nhánh được đưa vào khai thác gồm: nhánh 1 kết nối phương tiện từ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu theo hướng Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) đi Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) nhập lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành - Dầu Giây để đi Dầu Giây (Đồng Nai).

Nhánh 2 phục vụ xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Giây rẽ vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để quay đầu theo hướng về Biên Hòa. Nhánh 3 kết nối phương tiện từ hướng Dầu Giây về Thành phố Hồ Chí Minh xuống cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để về Biên Hòa.

Nhánh 4 phục vụ phương tiện từ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nhập lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây để đi Quốc lộ 51 hoặc về Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhánh 5 cho phép phương tiện từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành-Dầu Giây rẽ xuống cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để về Vũng Tàu. Nhánh 6 là nhánh nhập của nhánh N1 và T2 (tuyến kết nối sân bay Long Thành) để đi Quốc lộ 51 hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Nút giao Long Thành thuộc Dự án thành phần 2, đây là nút giao lớn, nhiều nhánh, quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, tuyến kết nối sân bay Long Thành (tuyến T1, T2) và Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian lưu thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các xã, phường thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo Ban quản lý dự án 85, do nút giao Long Thành lớn, nhiều vị trí có nguy cơ xung đột dòng xe, đặc biệt giữa luồng phương tiện từ Vũng Tàu hoặc Biên Hòa cùng nhập về hướng Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc lộ 51.

Để đảm bảo nút giao khai thác an toàn, thông suốt, các đơn vị đã bổ sung dải phân cách, biển báo, sơn vạch hướng dẫn và giới hạn tốc độ tối đa 50km/h tại các nhánh thuộc nút giao.

Người tham gia giao thông tại nút giao Long Thành cần đặc biệt chú ý quan sát hướng dẫn, xác định rõ hướng lưu thông trước khi nhập vào các nhánh.Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54 km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã đưa vào khai thác tạm.

Đây là dự án giao thông chiến lược, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (nay là các phường, xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), kết nối giữa Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và giữa các địa phương với sân bay Long Thành.

Do cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chưa hoàn thiện nên trong giai đoạn khai thác tạm toàn tuyến chỉ cho phép các loại ôtô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

Thời gian qua, nút giao giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai), nút giao Quốc lộ 56, nút giao ĐT992 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã đưa vào khai thác./.

Xử lý 2 điểm xung đột tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Theo dự kiến, các nhánh tại nút giao Long Thành được đưa vào khai thác cuối tháng 5, tuy nhiên thực tế phát sinh những bất cập, đến nay nút giao chưa đưa vào khai thác đồng bộ.