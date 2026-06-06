Tây Ninh: Phát hiện 3 tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an Đồn Khu kinh tế Mộc Bài và Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông qua địa bàn.

Ngay trong ngày kiểm tra hôm nay, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 2 tài xế không có giấy phép lái xe tại khu vực Cửa khẩu Mộc Bài.

Cụ thể, qua kiểm tra 50 lượt tài xế, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy gồm: Phan Chí Thành (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Gia Lai), Trần Ngọc Duy (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thành Tiến (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 trường hợp không có giấy phép lái xe là Phan Chí Thành và Nguyễn Thành Tiến.

Hiện các trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, đợt kiểm tra đột xuất này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn./.

Tài xế dương tính với ma túy, gây tai nạn khiến 2 cha con thương vong Vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô đầu kéo và xe môtô xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã khiến cháu P. tử vong tại chỗ, còn anh T. (cha cháu bé) bị thương nặng.