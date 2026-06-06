Quảng Trị: Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 3/6, Phòng PC04 chủ trì phối hợp với Công an xã Khe Sanh, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu vực IX và Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào gồm Chiu (sinh năm 2010, trú tại bản Sa Ky, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) và Tia (sinh năm 2009, trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ được gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trong ngày 4/6, Phòng PC04 đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Sê Pôn (Lào) để truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 2/6, Phòng PC04 cũng đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Đồng Thuận, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 – Cảnh sát biển, Công an xã Quảng Ninh tiến hành bắt quả tang đối tượng Bùi Quý Luật (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển ma túy bằng ô tô tại khu vực ngã 5 cầu Quán Hàu, thuộc thôn Hùng Phú, xã Quảng Ninh.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã thu giữ 1.999 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại một nhà nghỉ ở phường Quảng Trị, các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 78 viên ma túy tổng hợp. Tổng số tang vật thu giữ là 2.077 viên ma túy tổng hợp các loại.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật./.

Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 17 bánh ma túy qua biên giới Đối tượng là Lý A Dơ (sinh năm 1991), cư trú ở tỉnh Chiềng Rai (Thái Lan) bị bắt giữ cùng tang vật gồm 17 bánh ma túy, trong đó có 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp, tổng khối lượng gần 6,7kg.

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