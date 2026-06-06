Hà Nội: Khởi tố lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong

Ngày 6/6, liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa (Hà Nội) làm 1 người tử vong, xảy ra vào ngày 6/3, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 (thành phố Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1960, trú tại thành phố Hà Nội).

Trước đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 6/3, Nguyễn Văn Sáu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội), do không làm chủ được tay lái đã đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy.

Vụ tai nạn khiến chị L.T.T.T tử vong do vết thương quá nặng, một số nạn nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội), Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định./.

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