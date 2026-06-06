Cần Thơ: Triệt phá hai điểm sản xuất, kinh doanh hàng giả thương hiệu xa xỉ

Ngày 6/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết trong cao điểm đấu tranh, ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát trên địa bàn thành phố Cần Thơ, phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu sản xuất, mua bán hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace với quy mô và số lượng đặc biệt lớn.

Cụ thể, tại địa điểm kinh doanh cửa hàng T.D Luxury do H.P.D, sinh năm 1993 làm chủ hộ kinh doanh, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace và có chủ hộ kinh doanh là bà D. đang có mặt tại cửa hàng.

Qua kiểm tra phát hiện tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, nhiều đế dép, quai dép, dấu size, khuôn cắt, dấu khắc hiệu, 1 máy tính bàn và nhiều công cụ, máy móc dùng để sản xuất dép như: máy sấy keo, máy ép hơi, bình hơi, máy dập quai, máy may, máy dập chữ, máy mài, sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán của cửa hàng.

Một số máy móc, nguyên vật liệu dùng để sản xuất dép “giả” thương hiệu. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua khai thác ban đầu, bà H.T.D khai nhận bắt đầu hoạt động sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu từ tháng 3/2025 cho đến nay. Bà D. đứng tên làm chủ hộ kinh doanh, trực tiếp điều hành tất cả mọi hoạt động kinh doanh từ khâu sản xuất đến bán hàng. Giao nhiệm vụ cho em trai ruột tìm nguồn nguyên liệu (da, đế dép, keo,..); tìm đặt mua máy móc, công cụ; tự thuê thợ; trực tiếp sản xuất dép và hướng dẫn, trông coi những thợ khác sản xuất dép. Đồng thời để che giấu hành vi vi phạm, D. sử dụng lao động là những người có mối quan hệ trong gia đình, bạn bè thân quen để thực hiện sản xuất, mỗi người chỉ phụ trách một công đoạn trong quy trình sản xuất.

Ngoài ra, để có thể đưa hàng hóa ra thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ, D. sử dụng các nền tảng mạng xã hội Zalo, Tiktok, Facebook,… để đăng các bài viết, video clip quảng cáo sản phẩm. Các sản phẩm giả nhãn hiệu D. bán với giá từ 600.000 đồng cho đến khoảng 2.200.000 đồng/1 đôi, tùy theo từng sản phẩm. Tổng trị giá của số hàng hoá, công cụ, máy móc, nguyên liệu dùng để sản xuất dép bị tạm giữ ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 đôi dép giả nhãn hiệu theo giá bán của Duy có tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng (so với giá trị của hàng thật khoảng 18 tỷ đồng).

Tại cửa hàng T.H Luxury do H.T.H, sinh năm 2002 làm chủ hộ kinh doanh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét, kết quả kiểm tra, phát hiện thu giữ hơn 3.000 cái áo, quần, túi, mũ thời trang, giả các nhãn hiệu Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 1,9 tỷ đồng (so với giá trị của hàng thật khoảng 14 tỷ đồng).

Qua làm việc ban đầu, H.T.H thừa nhận toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên mua trôi nổi ngoài thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, sau đó sử dụng các nền tảng mạng xã hội Zalo, Tiktok, Facebook, Shopee để đăng hình ảnh, bài viết, video clip quảng cáo sản phẩm nhằm mục đích tiêu thụ hàng hóa, đưa sản phẩm bán ra thị trường để kiếm lợi nhuận.

Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Chi Cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ kiểm đếm, niêm phong số lượng lớn dép “giả” thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng T.D Luxury. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Công an thành phố Cần Thơ, việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không mua hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng phổ biến với giá bán thấp bất thường so với các mặt hàng tương tự, chính hãng trên thị trường; ưu tiên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh uy tín, hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng; kiểm tra tem, nhãn chống hàng giả, mã QR, địa chỉ, thông tin nhà sản xuất trước khi sử dụng; nhanh chóng phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tuyệt đối không tiếp tay cho vi phạm.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì mỗi hành động cảnh giác của người dân là thêm một “lá chắn” góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả quy mô lớn tại Củ Chi, thu giữ hơn 23.000 đôi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.