Bé gái 13 tuổi “hồi sinh” nhờ quả tim hiến tặng của một người đàn ông chết não

Ngày 6/6, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam.

Khoảng 6 tháng trước, bé gái xuất hiện tình trạng phù chân, khó thở tăng dần và được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, bệnh cơ tim giãn vẫn tiếp tục tiến triển khiến chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, các phương pháp điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả như mong đợi. Lúc này, ghép tim trở thành cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống cho bé.

Ngày 3/6, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo có nguồn tim hiến tương thích với bé gái từ một trường hợp chết não tại Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trường hợp của anh N.P.M.N (32 tuổi) bị xuất huyết não lượng lớn, không còn khả năng điều trị. Gia đình có nguyện vọng được hiến mô tạng của người bệnh để cứu chữa cho những người bệnh khác.

Các bác sỹ mặc niệm tri ân người hiến tạng trước khi lấy tạng ghép cho người bệnh khác. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin điều phối, bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Nhi đồng 1 sang Bệnh viện Đại học Y dược để chuẩn bị phẫu thuật, đồng thời êkíp ghép tim của bệnh viện nhanh chóng đến Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận tim hiến.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đây là trường hợp suy tim giai đoạn cuối trên bệnh nhi với chỉ định ghép tim tuyệt đối.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước ghép đã góp phần quan trọng vào thành công của ca phẫu thuật.

Một trong những thuận lợi của ca ghép lần này là khoảng cách địa lý gần giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đại học Y dược, giúp rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh của tạng ghép, bảo đảm chất lượng quả tim và nâng cao độ an toàn cho toàn bộ quá trình phẫu thuật.

Vận chuyển tim hiến tặng từ Bệnh viện Nhân dân 115 về Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho người bệnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau nhiều giờ phẫu thuật, trái tim mới đã đập trở lại mạnh mẽ trong lồng ngực người nhận. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực sau ghép với các chỉ số sinh hiệu ổn định, ghi nhận những tín hiệu phục hồi khả quan.

Song song với ca ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y dược, các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 cũng tiến hành ghép 2 quả thận hiến tặng cho 2 người bệnh suy thận giai đoạn cuối. Hiện sức khỏe của 2 người nhận thận cũng đang hồi phục tốt.

Thành công của các ca ghép tạng từ người hiến chết não này tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Đại học Y dược trong công tác điều phối, tiếp nhận và ghép tạng.

Theo Giáo sư Nguyễn Hoàng Định, trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị của những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại Việt Nam./.

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