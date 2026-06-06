Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh phát huy vai trò nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 6/6, Đoàn Thanh niên và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã tổ chức Chương trình “Tri ân, chia tay lưu học sinh tốt nghiệp năm 2026”, nhằm tôn vinh những nỗ lực học tập, nghiên cứu của các lưu học sinh Việt Nam trước khi trở về đóng góp cho quê hương, đất nước, đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc tăng cường giao lưu nhân dân và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.



Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh Đỗ Văn Thành nhấn mạnh hành trình du học tại Bắc Kinh là một chặng đường đáng tự hào nhưng cũng đầy thử thách.

Đó là những năm tháng miệt mài trên giảng đường, trong thư viện, những đêm thức cùng bài vở và các đề tài nghiên cứu, cũng như quá trình vượt qua rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và môi trường sống nơi đất khách quê người.



Từ những sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ khi mới đặt chân tới Bắc Kinh, các lưu học sinh Việt Nam đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, tích lũy được tri thức, kinh nghiệm và khát vọng cống hiến cho gia đình, quê hương và đất nước.

Tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó và sự nỗ lực bền bỉ của thế hệ trẻ Việt Nam trong môi trường quốc tế.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Hoàng Mai Diễn, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết và triển khai nhiều văn bản hợp tác quan trọng trong lĩnh vực giáo dục.

Nổi bật là Hiệp định hợp tác giáo dục giữa hai Chính phủ ký năm 2022, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giáo dục song phương.

Theo ông Hoàng Mai Diễn, số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của nền giáo dục Trung Quốc.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Trung Quốc, hiện có khoảng 25.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Trung Quốc, tăng hơn gấp đôi so với năm 2018 khi con số này là 11.299 người.



Ông Hoàng Mai Diễn cho rằng sự gia tăng không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn ở chất lượng đào tạo, khi tỷ lệ học viên theo học bậc sau đại học ngày càng cao, phản ánh nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Bên cạnh thành tích học tập và nghiên cứu, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc còn tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường và Đại sứ quán tổ chức, qua đó góp phần trở thành những “sứ giả trẻ,” là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Hoàng Tiến Anh, nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành năng lượng hạt nhân tại Đại học Thanh Hoa, cho biết điều gây ấn tượng nhất đối với anh là hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Theo anh, mô hình này giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp và định hướng nghiên cứu ngay từ sớm, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng đổi mới sáng tạo.



Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Kim Hòa, Tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, cho biết quãng thời gian học tập tại thủ đô Bắc Kinh đã mang lại nhiều trải nghiệm quý báu.

Sống và học tập trong một đô thị hiện đại, năng động hàng đầu Trung Quốc, chị cảm nhận rõ tinh thần nỗ lực vươn lên, ý thức cạnh tranh và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các bạn trẻ Trung Quốc.



Theo chị Kim Hòa, những trải nghiệm đó đã trở thành động lực để bản thân không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, chị dự kiến trở về Việt Nam tiếp tục công tác giảng dạy tại Khoa Tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian học tập tại Trung Quốc, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.



Chương trình “Tri ân, chia tay lưu học sinh tốt nghiệp năm 2026” không chỉ là dịp để các lưu học sinh nhìn lại chặng đường học tập đáng nhớ tại Bắc Kinh, mà còn thể hiện khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc tiếp thu tri thức tiên tiến, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và trở về phụng sự quê hương, đất nước.

Những lưu học sinh hôm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nhân lực chất lượng cao, đồng thời trở thành những nhịp cầu kết nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới./.

Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc kỳ vọng vào kỷ nguyên phát triển mới Đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc hướng về Đại hội XIV của Đảng, bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Đảng.

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