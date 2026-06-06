Đà Nẵng: Cháy lớn tại trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức

Lực lượng chức năng đã khẩn trương khống chế thành công đám cháy lớn xảy ra tại trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 6/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà kho của trụ sở Đảng ủy xã Thượng Đức.

Do bên trong chứa nhiều bàn ghế, hồ sơ, vật dụng và thiết bị dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng lên khu vực tầng 2 của tòa nhà.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng tại chỗ đã huy động các phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời khẩn trương di chuyển tài sản, hồ sơ quan trọng và triển khai các biện pháp ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, vật liệu dễ cháy nhiều và khói đen bốc cao nên công tác dập lửa gặp không ít khó khăn.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng tại chỗ đã cơ bản khống chế được đám cháy, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều tài sản bên trong trụ sở.

Tại hiện trường cho thấy khu vực tầng 2 bị ám khói đen, nhiều phòng làm việc cháy trơ khung, bàn ghế, máy móc, thiết bị văn phòng và nhiều vật dụng phục vụ công tác bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Thông tin chính thức vụ cháy trong trụ sở UBND tỉnh Bình Phước Theo lãnh đạo Công an tỉnh, vụ cháy diễn ra tại một phòng nhỏ, nên lực lượng chức năng chỉ khoanh vùng khu vực cháy (phòng họp A) để xử lý, khắc phục.