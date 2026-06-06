Ngày 6/6, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, ra mắt “Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi” nhằm tạo nơi sinh hoạt, giao lưu cho người cao tuổi trên địa bàn.

Đây là Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một trong những giải pháp chăm lo cho sức khỏe, đời sống tinh thần của người cao tuổi, thích ứng với xu thế già hóa dân số của Thành phố.

Chiều 6/6, sau khi đi tập thể dục, bà Võ Thị Kim Mai (63 tuổi, ngụ Khu phố 13, phường Bình Phú) ghé vào Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi nằm trong khuôn viên xanh mát của công viên Bình Phú để đo huyết áp, nhịp tim, cân nặng và các chỉ số sức khỏe khác.

Tại đây, bà Mai còn được trải nghiệm các thiết bị hỗ trợ thư giãn cơ bắp, giảm căng cơ, giảm đau nhức, thúc đẩy tuần hoàn máu và lưu thông cơ thể...

“Hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi rất thiết thực và bổ ích. Chúng tôi còn được cung cấp kiến thức để làm sao tự theo dõi sức khỏe tại nhà và hướng dẫn cách ăn uống, phòng bệnh,” bà Mai cho hay.

Người cao tuổi phường Bình Phú được chăm sóc sức khỏe tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Còn ông Trịnh Bá Tư (80 tuổi, ngụ Khu phố 15, phường Bình Phú) lại thích thú với bàn cờ tướng tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi. “Chúng tôi rất vui khi địa phương ngày càng chăm lo tốt hơn về sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Có thêm một địa điểm sinh hoạt cộng đồng nghĩa là chúng tôi có thêm một sân chơi tập thể để vừa có niềm vui tuổi già vừa có nơi để chăm sóc sức khỏe tốt hơn,” ông Tư chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, việc xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi trên địa bàn phường là một trong những hoạt động hiện thực hóa Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây cũng là sự kiện chào mừng kỷ niệm 85 năm “Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam” (6/6) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Người cao tuổi phường Bình Phú giao lưu đánh cờ tướng tại Nhà sinh hoạt cộng đồng. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi được trang bị các thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, tivi, trang thiết bị máy nóng... với tổng giá trị hơn 750 triệu đồng vận động từ các doanh nghiệp và nguồn xã hội hóa.

Tại đây, người cao tuổi được cung cấp kiến thức nâng cao sức khỏe thể chất; tham các hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Các hoạt động này cũng hướng tới mục tiêu phát huy vai trò của người cao tuổi góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi; tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe lấy người cao tuổi làm trung tâm gắn với phát triển “kinh tế bạc.”

Sau khi đưa vào hoạt động Nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi, phường Bình Phú đã thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ, Câu lạc bộ Cờ tướng, Câu lạc bộ đi bộ đồng hành... nhằm tạo sân chơi cho người cao tuổi, giúp người cao tuổi phát huy sở trường, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cả về thể chất tinh thần./.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ở Hà Nội với nhiều tiện ích Việc xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng là yêu cầu cần thiết, giúp người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng và giao lưu xã hội.

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