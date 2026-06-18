Thời tiết ngày 18/6: Vùng núi Bắc Bộ tiếp diễn mưa to, Trung Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trong ngày 18/6, đặc biệt vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa trên 100mm.

Trong khi đó, Trung Bộ chịu nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trên 37 độ C.

Cụ thể, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đặc biệt ở nhiều xã/phường của các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 18/6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 18/6, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây. Tại Thanh Hóa, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; khu vực từ Nghệ An đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Đêm qua và sáng sớm nay (18/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, phía Nam khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/6 đến 3 giờ ngày 18/6 có nơi trên 40mm như trạm: Thượng Minh (Thái Nguyên) 171,6mm, Lùng Tám (Tuyên Quang) 68,8mm, Hòa An (Cao Bằng) 47,4mm, Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) 73,6mm, Hòa Hội, (Tây Ninh) 63mm, Phước Long (Đồng Nai) 67mm./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Khánh Hòa và cục bộ mưa lớn ở Bắc Bộ Theo dự báo, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 17/6, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.