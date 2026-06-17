Cao Bằng: Thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất, đá

Từ chiều 16-17/6, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn diện rộng và lốc, sạt lở đất, đá cục bộ tại một số địa phương, gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, hoa màu, giao thông, thủy lợi.

Mưa lớn, lốc, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá xảy ra ở các xã Cần Yên, Trường Hà, Đàm Thủy, Lý Quốc, Yên Thổ, Canh Tân, Thạch An, Bảo Lâm, làm 1 nhà dân ở xóm Quốc Thái, xã Cần Yên bị ảnh hưởng do sạt lở đất; trên 12 ha hoa màu bị thiệt hại; Quốc lộ 4A bị ngập nước tại vị trí Km159+270, hang Ngườm Bang, xã Lý Quốc; 2 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở đất đá, khối lượng 32m3; 12m mương thủy lợi xóm Tả Cáp bị sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã đã triển khai rà soát kiểm tra tình hình thiệt hại trên địa bàn, vận động và huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà ở.

Tuyến đường xã Canh Tân, xã Thạch An đã khắc phục tạm thời vị trí sạt lở đảm bảo các phương tiện lưu thông, tuyến QL4A nước đã rút ngay, phương tiện tham gia giao thông đi lại bình thường.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã thường xuyên nắm tình hình, cập nhật số liệu bị thiệt hại và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Khánh Hòa và cục bộ mưa lớn ở Bắc Bộ Theo dự báo, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 17/6, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

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