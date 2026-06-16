Huế: Tháo dỡ toàn bộ lồng bè nuôi cá trên sông Như Ý trước ngày 18/8

Nhằm đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, lập lại trật tự sử dụng mặt nước sông Như Ý, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế đã yêu cầu các hộ hoàn thành tháo dỡ, di dời các lồng bè nuôi cá và công trình tạm bợ.

Từ nhiều năm qua, trên sông Như Ý đoạn qua Tổ dân phố 7 và 8, phường Vỹ Dạ, có hơn 40 hộ dân nuôi cá trong lồng bè, dựng nhà tạm hay còn gọi nhà chồ phục vụ sinh hoạt trên sông.

Ghi nhận của phóng viên ngày 16/6 cho thấy, các lồng bè nuôi cá và công trình tạm bợ trên sông Như Ý vẫn hoạt động bình thường. Các hộ dân ở đây chủ yếu nuôi cá trê và cá lóc (còn gọi là cá chuối, cá quả) trong lồng bè cho thu hoạch ba lứa một năm.

Ngoài lồng bè nuôi cá, người dân địa phương còn dựng nhà tạm hay còn gọi là nhà chồ trên sông để sinh hoạt, sinh sống hoặc phục vụ trông coi lồng bè nuôi cá.

Do sinh hoạt và nuôi cá lồng bè trên sông nên xảy ra tình trạng xả rác thải, cảnh quan lộn xộn và nhếch nhác.

Đặc biệt, Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, hạng mục kè sông Như Ý đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương đã hoàn thành.

Tuy nhiên, tình trạng đặt lồng bè nuôi cá ở phía bờ đối diện tuyến kè sông Như Ý đang gây nhếch nhác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Các hộ dân ở đây đã nắm bắt được chính sách và mong muốn được chính quyền hỗ trợ, khi tháo dỡ hoặc di dời lồng bè nuôi cá trên sông Như Ý. Ông Ngô Xì, Tổ dân phố 8, phường Vỹ Dạ làm nghề nuôi cá lồng bè đã hàng chục năm trên sông Như Ý chia sẻ, gia đình có 5 nhân khẩu, mọi chi phí trang trải cho cuộc sống đều nhờ vào nghề nuôi cá lồng.

Khi tháo dỡ hoặc di dời lồng bè cùng công trình tạm, gia đình mong muốn nhận được sự hỗ trợ để chuyển đổi nghề hoặc duy trì nghề ở địa điểm khác, để ổn định cuộc sống.

Theo quy định tại Nghị định số 37/2024/NĐ-CP, ngày 04/4/2024 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Thủy sản), các trường hợp nuôi cá trong lồng bè trên sông Như Ý, không thuộc đối tượng và khu vực được phép nuôi, do đó cần phải chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Từ căn cứ này, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vỹ Dạ đã ra thông báo, yêu cầu các hộ dân đang nuôi trồng, đặt lồng bè trên sông Như Ý, khẩn trương tháo dỡ, di dời toàn bộ lồng bè, vật dụng, công trình tạm bợ nhếch nhác không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị; thực hiện thu dọn, vệ sinh khu vực sau khi tháo dỡ, đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy và môi trường xung quanh; không tái lấn chiếm, không đặt lại lồng bè, công trình trái quy định sau khi đã hoàn thành việc tháo dỡ.

Về thời gian thực hiện, hoàn thành việc tháo dỡ toàn bộ trước ngày 18/8/2026. Sau thời hạn này, trường hợp không chấp hành,

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vỹ Dạ sẽ phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra, lập biên bản và tham mưu Ủy ban Nhân dân phường Vỹ Dạ xử lý, cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật./.

Giải tỏa nuôi cá lồng bè tự phát tại Đồng Nai Tại phường Long Hưng và Trấn Biên hiện có 282 hộ dân nuôi thủy sản lồng bè trên sông, đây là hoạt động tự phát và đã hình thành từ lâu, gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sông Đồng Nai.