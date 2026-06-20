Ngày 20/6, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai) tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm, quy tập và bàn giao trong quá trình triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Tham dự có đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng đọc lời điếu văn truy điệu, bày tỏ niềm xúc động, sự kính trọng và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, triển khai rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Từ khi phát động Chiến dịch cho đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sỹ (trong đó có 4 hài cốt liệt sỹ đã xác định danh tính được quy tập, tổ chức truy điệu và an táng theo đúng quy định, phù hợp nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ); khai quật 931/1.262 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, lấy được trên 600 mẫu hài cốt liệt sỹ để xác định danh tính.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và nhân dân đã thực hiện Lễ an táng, tiễn đưa các anh hùng, liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sỹ Bản Qua, xã Bát Xát.

Đây là những hài cốt liệt sỹ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm, cất bốc tại điểm cao 350B, thôn Đồng Quang, xã Bát Xát.

Hiện công tác xác định danh tính liệt sỹ tại Lào Cai tiếp tục được đẩy mạnh. Địa phương đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 931 trong tổng số 1.262 mộ liệt sỹ cần lấy mẫu trong giai đoạn 1, triển khai tại 10 trong tổng số 15 nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh./.

Tìm kiếm, quy tập liệt sỹ: Tháo vướng mắc về cơ chế, đẩy mạnh giám định ADN Hàng nghìn phần mộ chưa rõ danh tính được lấy mẫu giám định ADN cho thấy quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" của các địa phương.