Tìm kiếm, quy tập liệt sỹ: Tháo vướng mắc về cơ chế, đẩy mạnh giám định ADN

Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 18/6 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ cho biết các địa phương đang đẩy mạnh lấy mẫu giám định ADN, hướng tới mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Hàng nghìn phần mộ liệt sỹ được lấy mẫu giám định ADN

Bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng (Bộ Nội vụ) đã thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác quý 2/2026 và các nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2026.

Theo đó, trong quý 2, Bộ Nội vụ phối hợp tham mưu phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" tại Thành cổ Quảng Trị vào sáng 2/4/2026. Trước đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 16/4/2026 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), tạo hành lang pháp lý và định hướng toàn diện cho các hoạt động tri ân trong giai đoạn tới.

Chiến dịch ngay lập tức mang lại những kết quả cụ thể, đáng ghi nhận. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 15/3 đến 6/5/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 358 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 51 hài cốt trong nước, 36 hài cốt tại Lào và 271 hài cốt tại Campuchia.

Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được đẩy mạnh tại các địa phương. Từ ngày 7/6 đến sáng 10/6/2026, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn thuộc phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Tỉnh Thanh Hóa cũng đề ra mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 40 đến 45 hài cốt liệt sỹ, trong đó 12 hài cốt trong nước và 33 hài cốt tại Lào.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN đang được triển khai rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành phố.

Tại Nghệ An, tỉnh đã tiến hành lấy mẫu của 72 ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nghi Lộc. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiến hành lấy hơn 2.460 mẫu của hơn 2.460 ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính đang an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh để phục vụ giám định ADN.

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Hưng Yên, địa phương phấn đấu đến tháng 3/2027 hoàn thành việc lấy mẫu của 4.247 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin ở 160 nghĩa trang liệt sỹ thuộc 76 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Còn tại Lào Cai, theo kế hoạch, đến ngày 27/7/2027, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 1.241 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 16 nghĩa trang liệt sỹ và các hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập để phục vụ giám định ADN.

Liên quan đến "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết thêm Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 06/5/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hoàn thiện chính sách tri ân người có công

Bộ Nội vụ cũng đang tập trung xây dựng hồ sơ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành trong tháng 6/2026.

Đặc biệt, nhân dịp Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 885/QĐ-CTN ngày 11/6/2026 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng. Theo đó, đề xuất 2 mức quà là 300.000 đồng và 600.000 đồng dành cho hơn 1,5 triệu người có công với tổng kinh phí trên 475 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác chi trả chính sách ưu đãi người có công.

Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, bước sang quý 3/2026, Bộ Nội vụ xác định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

Toàn ngành sẽ tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống người có công với cách mạng thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác "đền ơn đáp nghĩa". Những nỗ lực này mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ)./.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tăng mức hỗ trợ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" Bộ Nội vụ và các địa phương đang rà soát, xây dựng mã định danh nghĩa trang liệt sỹ, kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."