Đồng Nai: Cháy 2 nhà dân tại xã Bom Bo, nhiều vật dụng bị hư hỏng

Chiều 20/6, một vụ cháy xảy ra tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực chứa củi của một hộ dân rồi nhanh chóng lan sang hai căn nhà bên cạnh. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực cầu Sông Lấp, xã Bom Bo phát hiện lửa bốc lên dữ dội từ khu vực tập kết củi của một hộ dân.

Do thời tiết khô nóng và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan sang hai hộ dân liền kề, khiến nhiều người hoảng hốt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân địa phương cũng tích cực hỗ trợ di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, góp phần hạn chế thiệt hại.

Sau gần 2 giờ chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều vật dụng sinh hoạt của các hộ dân bị cháy sém và hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một hộ dân kinh doanh củi, tập kết củi trong khu vực nhà ở dẫn đến phát sinh cháy, sau đó lan sang các căn nhà bên cạnh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

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