Tôn vinh tiếng Việt: Lan tỏa giá trị và văn hóa Việt ở Belarus

Từ ngày 15-18/6, Cộng đồng người Việt tại Belarus đã tổ chức Trại hè tiếng Việt 2026 tại làng Klinok, ngoại ô thủ đô Minsk. Đây là hoạt động cộng đồng đã trở thành truyền thống hằng năm tại Belarus nhằm tôn vinh tiếng Việt, động viên người Việt gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa dân tộc khi sống xa Tổ quốc.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Trại hè, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp cùng Hội Người Việt tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Lớp tiếng Việt tại Belarus, một điểm sáng trong phong trào gìn giữ tiếng Việt ở khu vực Trung và Đông Âu.

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung, cùng đông đảo thành viên của Hội người Việt đang lao động, học tập và sinh sống tại Belarus, các cháu học sinh Lớp tiếng Việt và toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Belarus.

Được thành lập từ tháng 7/2016 tại thủ đô Minsk, Lớp tiếng Việt ban đầu chỉ là một lớp học nhỏ với khoảng 20 học sinh từ 7-14 tuổi.

Trải qua chặng đường 10 năm bền bỉ, dưới sự dìu dắt nhiệt tình và đầy tâm huyết của cô giáo Nguyễn Phương Dung, Lớp tiếng Việt đã trở thành mái nhà chung của các em nhỏ người Việt tại Belarus, trong đó có các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba được sinh ra và lớn lên tại đây.

Suốt một thập kỷ qua, dù gặp nhiều khó khăn, lớp học vẫn duy trì đều đặn hằng tuần. Đây không chỉ là nơi dạy tiếng mẹ đẻ, mà đã thực sự trở thành điểm sáng văn hóa, giúp con em người Việt tự tin nói tiếng Việt, qua đó giữ vững sợi dây kết nối văn hóa với cội nguồn dân tộc.

Thế hệ học sinh đầu tiên của Lơp tiếng Việt chúc mừng cô giáo Nguyễn Phương Dung (phải). (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đánh giá cao thành công của Hội người Việt trong việc phát triển Lớp tiếng Việt trong 10 năm qua; nhấn mạnh các em học sinh Lớp tiếng Việt chính là những “đại sứ văn hóa” trẻ tuổi, mang sứ mệnh kết nối và lan tỏa giá trị cũng như văn hóa Việt ở đất nước Belarus thân thiện và gần gũi với Việt Nam. Đại sứ quán luôn đồng hành và hỗ trợ cho các hoạt động rất có ý nghĩa này của cộng đồng người Việt.

Giữ gìn và tôn vinh tiếng Việt tại nước ngoài cũng là bảo vệ gốc rễ, tâm hồn và bản sắc của dân tộc Việt Nam, theo đúng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Đại sứ đặc biệt biểu dương lòng nhiệt huyết và sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ của cô giáo Nguyễn Phương Dung, người đã vượt qua muôn vàn khó khăn để duy trì ngọn lửa yêu nước, yêu tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt trong trái tim các thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Văn Trung chính thức phát động phong trào Tôn vinh tiếng Việt, giới thiệu và quảng bá văn hóa dân tộc, bản sắc và giá trị của con người Việt Nam.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đại sứ quán, cô giáo Nguyễn Phương Dung khẳng định sự trưởng thành, tự tin nói tiếng mẹ đẻ và tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ học sinh chính là phần thưởng, là nguồn động viên lớn nhất đối với cô trong suốt 10 năm qua.

Đặc biệt, dấu ấn từ chuyến thăm đầy tình cảm của Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, trong năm 2025 cùng món quà là Tủ sách Tiếng Việt quý giá đã động viên cô giáo và các bậc phụ huynh có thêm quyết tâm, tiếp tục cống hiến hết mình để lớp học ngày một phát triển, trở thành điểm tựa văn hóa vững chắc cho con em tại Belarus.

Thay mặt Cộng đồng, Chủ tịch Hội người Việt, ông Trương Công Đạo, đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán luôn quan tâm, đồng hành và chăm lo đến đời sống sinh hoạt cộng đồng, thực sự là mái nhà đoàn kết tại nước bạn Belarus.

Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình văn nghệ đặc sắc do cô giáo, các em học sinh và phụ huynh dàn dựng. Những giai điệu quê hương qua các tiết mục như tốp ca "Con chim vành khuyên," đọc thơ tiếng Việt, tiết mục múa "Em là mầm non của Đảng" đã mang lại bầu không khí ấm áp, xúc động giữa những người con đất Việt đang sống xa quê.

Sinh hoạt văn hóa tại Trại Hè tiếng Việt 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Văn Trung khai mạc Trại hè Tiếng Việt 2026. Đây là sân chơi bổ ích kéo dài 4 ngày nhằm giúp các em học sinh có cơ hội thực hành tiếng Việt, rèn luyện kỹ năng sống, sinh hoạt cộng đồng, thắt chặt sự gắn kết thông qua các hoạt động tập thể.

Đại sứ cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho con em cộng đồng nhân Tháng hành động vì trẻ em, động viên các em luôn chăm ngoan, học giỏi và gắn bó với gia đình, quê hương, Tổ quốc./.

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