Tri ân, lan tỏa giá trị cao đẹp từ mối lương duyên Việt-Nhật

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 7/6, Hội Người Việt Nam tại Nagasaki (phía Tây Nam Nhật Bản) đã phối hợp cùng Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam và Hội thanh niên - sinh viên Việt Nam (VYSA) Nagasaki tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa: thăm viếng và dọn dẹp mộ phần của Công nữ Ngọc Hoa - hay “Công nữ Anio.”



Theo lịch sử, Công nữ Ngọc Hoa - con gái của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (lên ngôi năm 1613), đã nên duyên với thương nhân, võ sỹ người Nhật - Araki Sotaro khi chàng tới Hội An trên các chuyến tàu thương mại.

Năm 1620, thương nhân Araki Sotaro đã đưa Công nữ Ngọc Hoa về Nhật. Cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc hôn nhân “ngoại giao,” nhưng nàng đã ở lại đất khách suốt đời, trở thành “cô dâu nước ngoài” đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.



Các tình nguyện viên từ Hội người Việt và Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam tham gia chương trình. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Tại quê chồng Nagasaki, Công nữ được mọi người chào đón vì vẻ xinh đẹp, kiều diễm, tính tình hiền hòa, dễ thương. Công nữ thường âu yếm gọi chồng bằng tiếng Việt “Anh ơi, Anh ơi” nên người Nhật đã gọi nàng bằng tên thân mật là Công nữ Anio hay Anio-san, bởi từ “Anio” trong tiếng Nhật phát âm giống như câu nói cửa miệng “Anh ơi” của nàng khi gọi chồng.



Ngày nay, lễ rước kiệu đón Công nữ Anio vẫn tiếp tục được tái hiện trong phân cảnh “Châu Ấn thuyền” (thuyền thương mại chủ yếu sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, khoảng cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17) tại lễ hội Nagasaki Kunchi ở tỉnh Nagasaki.



Chuyện tình vượt đại dương của Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro tới nay vẫn là biểu tượng bất tử của tình yêu, lòng trung hậu và là sứ giả văn hóa đầu tiên giữa hai dân tộc.

Chuyện tình đẹp của hai người cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật sau này, điển hình là vở opera đặc biệt “Công nữ Anio” trình diễn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.



Để gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa cao đẹp đó, ngày 7/6, các tình nguyện viên trong cộng đồng người Việt tại Nagasaki và những người bạn Nhật Bản đã cùng nhau tổ chức dọn dẹp, làm sạch khuôn viên và mộ phần của Công nữ Ngọc Hoa, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhằm bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ đi sau đối với tiền nhân.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần luôn hướng về cội nguồn của người Việt, đồng thời là cơ hội để các thế hệ người Việt tại Nagasaki nói riêng, khu vực Tây Nam Nhật Bản nói chung giao lưu, tăng cường kết nối, cùng nhau xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh./.

Cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhau phát triển sự nghiệp Sự kiện “VPJ Networking 5 - Rookie To Ready: Kết nối thông minh-Vững bước hành trình” tại Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm của trí thức trẻ Việt Nam, qua đó hỗ trợ định hướng sự nghiệp tại Nhật.

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