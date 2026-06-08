Chính trị

Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển thực chất, hiệu quả hơn

Sáng 8/6, sau lễ đón chính thức tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm.

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Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, sáng 8/6, sau lễ đón chính thức tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm./.

(TTXVN/Vietnam+)
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