Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển thực chất, hiệu quả hơn

Sáng 8/6, sau lễ đón chính thức tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, sáng 8/6, sau lễ đón chính thức tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm./.