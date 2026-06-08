Đưa biển trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia

Sáng 8/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW và các ý kiến thảo luận sâu sắc, thực tiễn, tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận, nhấn mạnh việc đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 36, cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung nhận định lớn về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; chỉ rõ những điểm nghẽn lớn hiện nay, những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên.

Hệ thống thể chế, chính sách từng bước đã được hoàn thiện. Nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá. Kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường. Đời sống của người dân vùng biển được cải thiện. Quốc phòng, an ninh đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng./.

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