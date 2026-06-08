Thống nhất các nội dung trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII đã diễn ra chiều 8/6, tại Hà Nội, nhằm xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trước khi Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2030 và một số nội dung trong chương trình công tác.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nêu rõ: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các cấp Hội đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được triển khai nghiêm túc, bài bản, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự, dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung cùng các điều kiện phục vụ Đại hội đã được chuẩn bị công phu, tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, cán bộ Hội qua các thời kỳ và Hội viên, Phụ nữ cả nước.

Công tác tuyên truyền, thi đua, hậu cần và các điều kiện bảo đảm tổ chức Đại hội được triển khai đồng bộ, tạo khí thế phấn khởi, đoàn kết, hướng về Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; dự thảo Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội nghị cũng xem xét, quyết định dự thảo Đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực; dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, thực hiện các quy trình nhân sự theo quy định; báo cáo công tác tuyên truyền, hậu cần và các điều kiện bảo đảm tổ chức Đại hội; cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản về báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội./.

Phụ nữ sẽ kiểm soát 75% chi tiêu xã hội trong 5 năm tới Trong khi nhiều thương hiệu tiếp tục ưu tiên hình ảnh tiếp thị, đa số phụ nữ sẵn sàng chi thêm tới 15% cho những lựa chọn an toàn hơn, chất lượng cao hơn hoặc tiện lợi hơn.