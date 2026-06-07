Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Israel tuyên bố sẽ sớm kiểm soát 70% Dải Gaza, cảnh báo cứng rắn với phong trào Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/6 tuyên bố nước này sẽ "sớm" kiểm soát 70% Dải Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được duy trì trong tình trạng mong manh.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Israel tuyên bố sẽ sớm kiểm soát 70% Dải Gaza, cảnh báo cứng rắn với phong trào Hamas
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel tuyên bố sớm kiểm soát 70% Dải Gaza.

Mỹ cân nhắc sử dụng tài sản phong tỏa của Iran để hỗ trợ tái thiết vùng Vịnh.

Iran cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ bất ổn.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Israel #Israel Liban #Tình hình Liban và Israel #Tình hình Israel-Liban #xung đột Iran Israel #đàm phán Israel-Liban #Israel tấn công Li Băng #Tình hình Liban và đàm phán với Israel #Thủ tướng Netayahu #Netanyahu #Benjamin Netanyahu​ #Thủ tướng Benjamin Netanyahu #thương vong tại Gaza #Tình hình Dải Gaza và viện trợ #Viện trợ Dải Gaza #Tình hình viện trợ tại Dải Gaza và Bờ Tây #Tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza #Hòa bình khu vực Gaza #Hỗ trợ nhân đạo Dải Gaza #Hội đồng Hoà bình Dải Gaza #Hội đồng Hòa bình về Gaza #Tình hình Gaza và đòn không kích #Vai trò của các bên quốc tế trong xung đột Gaza #Xung đột và hòa bình Gaza

Podcast mới nhất