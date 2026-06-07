Israel tuyên bố sẽ sớm kiểm soát 70% Dải Gaza, cảnh báo cứng rắn với phong trào Hamas

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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel tuyên bố sớm kiểm soát 70% Dải Gaza.

Mỹ cân nhắc sử dụng tài sản phong tỏa của Iran để hỗ trợ tái thiết vùng Vịnh.

Iran cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ bất ổn.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành