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Tổng thống Trump ra ‘tối hậu thư’ với hơn 100 tỷ USD để dỡ bỏ trừng phạt Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không dỡ trừng phạt hay giải phóng hơn 100 tỷ USD tài sản của Iran trước khi có thỏa thuận. Ông cũng bác bỏ việc buộc Liban tham gia thỏa thuận ngắn hạn.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Trump ra ‘tối hậu thư’ với hơn 100 tỷ USD để dỡ bỏ trừng phạt Iran

NATO tăng cường phòng thủ tại sườn phía Bắc

Trung Quốc và Triều Tiên thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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