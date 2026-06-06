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Xung đột tại Trung Đông: Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian hòa giải

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 6/6 tới Iran trong bối cảnh Islamabad tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Thanh Bình – Phương Oanh
Một trường đại học ở Tehran, Iran bị trúng không kích của Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một trường đại học ở Tehran, Iran bị trúng không kích của Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn IRNA đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 6/6 tới Iran trong bối cảnh Islamabad tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi ông Naqvi có 2 cuộc gặp với người đồng cấp Iran Eskandar Momeni bên lề Hội nghị bộ trưởng nội vụ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek (Kyrgyzstan).

Đây không phải là lần đầu tiên ông Naqvi đến Iran trong năm nay. Trước đó, ông đã có các chuyến công tác tới nước Cộng hòa Hồi giáo vào tháng 4 và cuối tháng 5, trong đó hội kiến với Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni.

Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước là một phần trong chiến dịch ngoại giao được tăng cường kể từ khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ vào tháng 4, đồng thời khẳng định Islamabad sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải.

Sau đề xuất này, các phái đoàn Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại Pakistan. Tuy nhiên, cuộc thương lượng tại Islamabad đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Dù vậy, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục được duy trì thông qua hàng loạt chuyến thăm và tiếp xúc giữa quan chức hai nước. Trong thời gian qua, nhiều nhân vật cấp cao của Pakistan, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng quân đội Asim Munir, đã nhiều lần tới Tehran để trao đổi với giới lãnh đạo Iran về các vấn đề song phương và khu vực.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/6 cho biết kho tên lửa của Iran hiện còn khoảng “21,22%”, sau khi Tehran tiến hành phóng hàng chục tên lửa trong khu vực trong tuần qua.

Con số này cao hơn ước tính 18% mà ông Trump đưa ra hồi tháng 5. Trước đó, ông nhiều lần khẳng định năng lực tác chiến của Iran đã bị “xóa sổ hoàn toàn.”

Trong khi đó, quân đội Iran ngày 6/6 thông báo đã phóng “tên lửa cảnh báo” nhằm vào hai tàu khu trục của Mỹ tại Vịnh Oman. Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ ngay lập tức bác bỏ thông tin này.

Trước đó hai ngày, Kuwait cho biết đã đánh chặn 30 tên lửa đạn đạo được phóng đi. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 6/6 cũng tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào đảo Qeshm và huyện Sirik ở miền Nam Iran.

IRGC cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm căn cứ không quân Al Udeid (Ali Al Salem) tại Kuwait và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Cũng trong ngày 6/6, Cơ quan Hàng không Dân dụng Kuwait cho biết nước này đã nối lại hoạt động hàng không từ 6h15 sáng (giờ địa phương) cùng ngày, sau khi tạm thời đóng cửa không phận trong khoảng 2 giờ như một biện pháp phòng ngừa an ninh.

Trong thông báo được hãng thông tấn nhà nước KUNA đăng tải, Cục Hàng không Dân dụng Kuwait cho biết hoạt động bay được khôi phục sau khi phối hợp với các cơ quan liên quan và xác nhận tình hình đã ổn định, không còn mối đe dọa an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)
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