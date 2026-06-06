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Trung Đông

Tổng thống Liban chỉ trích Israel tấn công nhằm vào quân đội

Tổng thống Liban cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng vai trò, trách nhiệm nhằm ngăn sự việc tái diễn cũng như đảm bảo tuân thủ các nghị quyết liên quan.

Thanh Bình - Đức Trung
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/6, Tổng thống Liban Joseph Aoun lên án mạnh vụ tấn công của Israel vào một đội tuần tra của quân đội Liban trên đường Khardali-Jarmak, khiến ít nhất 2 sĩ quan và 1 binh sĩ thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, ông Aoun nhấn mạnh vụ việc vi phạm chủ quyền của Liban cũng như luật pháp quốc tế, cho rằng hành động quân sự tiếp tục leo thang, đe dọa sự ổn định và an ninh ở miền Nam Liban.

Tổng thống Liban cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng vai trò, trách nhiệm nhằm ngăn sự việc tái diễn cũng như đảm bảo tuân thủ các nghị quyết liên quan.

Phía quân đội Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.
Cùng ngày, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu dân cư ở miền Nam Liban, dù lệnh ngừng bắn mong manh đang có hiệu lực và các bên đang tiếp tục triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì cũng như ngăn nguy cơ lệnh ngừng bắn này đổ vỡ.

Trước đó, quân đội Israel ban bố cảnh báo yêu cầu người dân tại 5 địa phương ở miền Nam Liban khẩn cấp sơ tán trước khi tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Trong thông báo bằng tiếng Arập, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee yêu cầu cư dân tại 5 làng Aaramta, Machghara, Kafr Houna, Sejoud và Ansariyeh di chuyển ngay về phía Bắc sông Zahrani.

Liên quan đến xung đột, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày 6/6 bác cáo buộc của Tổng thống Liban Joseph Aoun cho rằng Tehran đang can thiệp vào công việc nội bộ của Liban và sử dụng nước này như một “quân bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cũng cho rằng những phát biểu của Tổng thống Aoun đã bỏ qua vai trò của Israel trong cuộc xung đột hiện nay.

Một ngày trước đó, Tổng thống Joseph Aoun tuyên bố Iran đang sử dụng Liban như một “quân bài mặc cả” trong các cuộc thương lượng với Mỹ và cho rằng người dân Liban đang phải trả giá cho những lợi ích chiến lược của Tehran.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh phong trào Hezbollah bác thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Liban.

Những phát biểu công khai qua lại giữa lãnh đạo Liban và Iran phản ánh căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Beirut và Tehran, đồng thời cho thấy những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan đến vai trò của Hezbollah trong đời sống chính trị và an ninh của Liban sau nhiều tháng xung đột với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Liban #Liban-Israel #Hezbollah Israel Liban
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