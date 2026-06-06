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Mỹ mở rộng chiến dịch trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran

Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế" (Economic Fury) với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Đoàn Hùng
Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế" (Economic Fury) với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các kênh tài chính ngầm bị cáo buộc hỗ trợ Iran né tránh lệnh cấm vận quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết các biện pháp mới nhắm vào nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tàu vận tải có liên quan đến hoạt động xuất khẩu LPG của Iran trị giá hàng trăm triệu USD.

Washington cáo buộc mạng lưới này đã ngụy trang LPG của Iran thành hàng hóa có xuất xứ từ Oman trước khi vận chuyển tới các thị trường Nam Á và Đông Á.

Cùng ngày, OFAC cũng áp đặt trừng phạt đối với Công ty Mehrdad Geramian Nik and Partners có trụ sở tại Iran cùng các lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp chuyển đổi ngoại tệ này.

Theo cáo buộc của Washington, công ty đã thực hiện các giao dịch ngoại hối trị giá hàng trăm triệu USD thay mặt cho các ngân hàng Iran đang nằm trong danh sách cấm vận.

Bộ Tài chính nhận định hệ thống tài chính của Iran hiện phụ thuộc đáng kể vào các công ty môi giới và các doanh nghiệp trung gian hoạt động thông qua mạng lưới công ty bình phong ở nước ngoài nhằm che giấu các giao dịch quốc tế và duy trì khả năng tiếp cận nguồn ngoại tệ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng các biện pháp gây sức ép kinh tế đang làm suy yếu đáng kể năng lực tài chính và quân sự của Iran. Ông khẳng định Washington sẽ tiếp tục sử dụng chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” để cắt đứt các nguồn thu từ năng lượng, phá vỡ mạng lưới vận tải bí mật và hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu của Tehran.

Đây là động thái mới nhất trong chiến lược “gây áp lực tối đa” mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai đối với Iran, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các giao dịch tài chính quốc tế của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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