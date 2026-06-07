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Dự trữ ngoại hối của Israel lập kỷ lục mới

Dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5/2026 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4, quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Thanh Bình
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Israel (BOI) cho biết đã mua vào 801 triệu USD trong tháng 5/2026 nhằm can thiệp thị trường ngoại hối, sau khi đồng shekel tăng giá mạnh gây áp lực lên các doanh nghiệp xuất khẩu và ngành công nghệ.

Theo báo cáo công bố ngày 7/6, dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 5 đã đạt mức cao kỷ lục 238,68 tỷ USD, tăng 2,95 tỷ USD so với cuối tháng 4. Quy mô dự trữ tương đương 37,2% GDP của nền kinh tế Israel.

Trước đó, giới phân tích thị trường cho rằng BOI chỉ thực hiện các đợt mua ngoại tệ với quy mô hạn chế trong tháng 5 và sẽ tăng cường can thiệp trong tháng 6, khi xu hướng tỷ giá bắt đầu đảo chiều.

Đồng shekel đã tăng giá quá mạnh trong những tháng gần đây, với tỷ giá shekel/USD chạm mức thấp 2,799 shekel đổi 1 USD vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, kể từ đó, đồng USD đã phục hồi nhẹ, đưa tỷ giá lên khoảng 2,90 shekel/USD hiện nay.

Các chuyên gia nhận định sự phục hồi của đồng USD một phần xuất phát từ đợt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Phố Wall cuối tuần qua, buộc các nhà đầu tư tổ chức phải cơ cấu lại danh mục đầu tư, đóng các vị thế phòng hộ rủi ro và tăng mua đồng bạc xanh.

Ngân hàng trung ương Israel có hai công cụ chính để tác động tới thị trường ngoại hối: điều chỉnh chính sách tiền tệ thông qua lãi suất và trực tiếp mua vào ngoại tệ để bổ sung dự trữ.

Theo BOI, mức tăng dự trữ ngoại hối trong tháng 5 chủ yếu đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là hoạt động đánh giá lại giá trị tài sản dự trữ, giúp tăng thêm khoảng 2,69 tỷ USD. Thứ hai là các giao dịch mua ngoại tệ trị giá 801 triệu USD nhằm “duy trì hoạt động ổn định và trật tự của thị trường.”

Tuy nhiên, một phần mức tăng này đã bị bù trừ bởi các hoạt động ngoại hối của Chính phủ Israel với tổng giá trị khoảng 721 triệu USD.

Động thái can thiệp của Ngân hàng trung ương Israel cho thấy nhà chức trách đang nỗ lực hạn chế tác động của đồng shekel quá mạnh đối với khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu và lĩnh vực công nghệ cao - một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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