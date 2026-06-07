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Xung đột tại Trung Đông: Iran cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ bất ổn

Iran cho rằng cuộc tấn công của Mỹ là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời “vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Đức Trung
Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một lễ kỷ niệm ở Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một lễ kỷ niệm ở Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran ngày 6/6 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar ven biển ở khu vực Vịnh Persian trong đêm 5/6. Iran cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời “vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia bằng mọi biện pháp cần thiết. Tehran kêu gọi các nước trong khu vực không cung cấp lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng cho Mỹ để phục vụ các hành động chống lại Iran, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế có phản ứng kịp thời nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội Mỹ đã không kích các trạm radar giám sát ven biển của Iran. CENTCOM cũng cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa hướng về phía Kuwait và Bahrain, trong khi tên lửa thứ bảy “không bay tới mục tiêu.”

Ngoài ra, Mỹ còn bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran, sau khi đã bắn hạ 4 UAV trước đó phóng về phía eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định các lực lượng Mỹ đang duy trì trạng thái sẵn sàng để tiếp tục đối phó với những hành động từ phía Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm và khu vực Sirik ở miền Nam Iran.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn liên quan đến an ninh khu vực và chương trình hạt nhân của Tehran.

Những nỗ lực nhằm đưa thỏa thuận ngừng bắn thành một giải pháp lâu dài đến nay vẫn bế tắc, trong khi cuộc xung đột Mỹ-Iran đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu và gia tăng áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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