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Rowing biển Việt Nam giành 2 huy chương Vàng tại Giải vô địch châu Á 2026

Những tấm huy chương giành được tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 là tín hiệu tích cực đối với đua thuyền Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực các vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục.

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Đội tuyển rowing biển Việt Nam đã thi đấu thành công tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 4-7/6, giành 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Những tấm huy chương giành được tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 là tín hiệu tích cực đối với đua thuyền Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của các vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giải vô địch châu Á 2026 #Rowing biển Việt Nam #Vận động viên #Huy chương Vàng Thái Lan
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