Đội tuyển rowing biển Việt Nam đã thi đấu thành công tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 4-7/6, giành 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.
Những tấm huy chương giành được tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 là tín hiệu tích cực đối với đua thuyền Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của các vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục./.
Rowing biển Việt Nam giành 2 huy chương Vàng tại Giải vô địch châu Á 2026
Hai tấm huy chương Vàng thuộc về Hoàng Vũ Kiều Loan ở nội dung thuyền đơn nữ U19 (W1X) và cặp vận động viên Ngọc Minh Châu-Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở nội dung thuyền đôi nữ U16 (W2X).