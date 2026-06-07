Những tấm huy chương giành được tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 là tín hiệu tích cực đối với đua thuyền Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực các vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục.

Đội tuyển rowing biển Việt Nam đã thi đấu thành công tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 4-7/6, giành 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Những tấm huy chương giành được tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 là tín hiệu tích cực đối với đua thuyền Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của các vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục./.

Rowing biển Việt Nam giành 2 huy chương Vàng tại Giải vô địch châu Á 2026 Hai tấm huy chương Vàng thuộc về Hoàng Vũ Kiều Loan ở nội dung thuyền đơn nữ U19 (W1X) và cặp vận động viên Ngọc Minh Châu-Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở nội dung thuyền đôi nữ U16 (W2X).