Xã hội

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Đại hội dự kiến thông qua các nhiệm vụ đột phá gồm đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm...

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Diễn ra trong các ngày 7 và 8/6/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển" với 600 đại biểu tham dự.

Đại hội tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung chính: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; xem xét thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận, quyết định những phương hướng, mục tiêu hoạt động trong 5 năm tới; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội dự kiến thông qua 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031 gồm đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường kỹ năng, trọng tâm là kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ và hội viên; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia phát triển thành các doanh nghiệp nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nông dân #Chuyển đổi số
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