Đại hội dự kiến thông qua các nhiệm vụ đột phá gồm đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm...

Diễn ra trong các ngày 7 và 8/6/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển" với 600 đại biểu tham dự.

Đại hội tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung chính: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; xem xét thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận, quyết định những phương hướng, mục tiêu hoạt động trong 5 năm tới; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội dự kiến thông qua 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031 gồm đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân gắn với chuyển đổi số; vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường kỹ năng, trọng tâm là kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ và hội viên; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia phát triển thành các doanh nghiệp nông nghiệp./.