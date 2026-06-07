Ngày Quốc tế Yoga: Hướng tới xây dựng xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc

Sáng 7/6, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng.”

Tham dự chương trình có ông Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cùng hàng nghìn người yêu thích Yoga đến từ hơn 30 câu lạc bộ trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, những năm gần đây, phong trào tập luyện Yoga trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Việc Thái Nguyên được lựa chọn tổ chức chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống văn hóa, thân thiện và năng động; đồng thời lan tỏa thông điệp nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua việc thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

Chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng” năm nay đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Yoga trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giúp duy trì sự dẻo dai, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường kết nối xã hội và hướng tới xây dựng cộng đồng sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Màn đồng diễn Yoga của gần 1.000 người tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Tại chương trình, ông Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, năm 2026 đánh dấu 12 năm Liên hợp quốc công nhận ngày 21/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga.

Chủ đề năm nay do Chính phủ Ấn Độ lựa chọn, đó là “Yoga for Healthy Ageing” (Yoga - Sống khỏe theo năm tháng), điều này khẳng định vai trò của Yoga trong việc tăng cường sức mạnh, sự cân bằng, khả năng thích ứng và sức khỏe toàn diện cho con người ở mọi giai đoạn của cuộc sống.

Ông Bastian N. Chacko nhấn mạnh: “Yoga không chỉ là một hình thức luyện tập thể chất mà còn là một lối sống giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc trong cuộc đời mỗi con người . Việc lan tỏa Yoga cũng chính là góp phần xây dựng những cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững.”

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như, nghi thức thắp lửa truyền thống Yoga, thực hành giao thức Yoga Ấn Độ, màn đồng diễn Yoga quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn người cùng hoạt động thiền kết nối và giao lưu giữa các câu lạc bộ Yoga.

Chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà còn tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của Yoga đến cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc, phát triển bền vững./.

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