700 mẹ bầu tham gia lễ hội đồng diễn yoga kết nối yêu thương tại Hà Nội

Ngày 4/10, có 700 mẹ bầu đã tham gia đồng diễn yoga trong khuôn khổ Festival mẹ bầu và em bé, diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa.

Đây cũng là một trải nghiệm để những phụ nữ mang thai có cơ hội giao lưu, với chuyên gia hàng đầu và từ các mẹ bầu khác. Hoạt động trên với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới các phụ nữ nói chung, mẹ bầu nói riêng trong hành trình nuôi dưỡng con từ trong bụng mẹ.

Theo các chuyên gia, Yoga không chỉ giúp các mẹ bầu nâng cao sức khỏe, giữ gìn vóc dáng mà còn là phương pháp để kết nối sâu sắc với bé yêu ngay từ trong bụng. Tập Yoga cũng là tập trung vào hơi thở và cơ thể, giúp giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực khi mang thai.

Sự kiện “Festival Mẹ bầu và Em bé" được tổ chức nhằm lan tỏa năng lượng tích cực và giá trị tốt đẹp tới các mẹ bầu trong hành trình nuôi dưỡng con từ trong bụng mẹ để người thân, người chồng hiểu hơn về nỗi niềm của mẹ khi mang thai, để sẻ chia, chăm sóc người phụ nữ và em bé tốt hơn.

Với chủ đề "Cùng con vươn mình - Kiến tạo tương lai," sự kiện khẳng định nuôi con không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình, mà còn là cách cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững cho đất nước.

Trong khuôn khổ Festival có nhiều hoạt động được tổ chức như: Hoạt động đồng diễn yoga, cuộc thi bé bò, hội thảo tiền sản, đêm hội cổ tích, hơn 200 gian hàng mua sắm cho các mẹ bầu…/.

Một số hình ảnh về 700 mẹ bầu đã tham gia đồng diễn yoga:

