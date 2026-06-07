Thời tiết ngày 7/6: Bắc Bộ, Trung Bộ vào cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/6, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt phổ biến từ 36-39 độ C, cục bộ có nơi trên 40 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối đến tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Thời tiết cụ thể cho các khu vực:

Hà Nội

- Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C./.

Tình trạng nắng nóng gay gắt chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 9/6 Ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.