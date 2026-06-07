Ngày hội gia đình Làng Việt tại Mỹ lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng

Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 6/6 đã tổ chức Ngày Gia đình Làng Việt năm 2026 với sự tham dự của gần 150 cán bộ, nhân viên và gia đình các cơ quan đại diện của Việt Nam đang công tác, sinh sống tại khu vực Washington D.C.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của gia đình trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt tại nước ngoài trong việc vun đắp tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

Đại sứ nhấn mạnh sự kiện cũng góp phần tạo thêm động lực trong công việc và cuộc sống cho mỗi thành viên của cộng đồng Làng Việt tại Washington D.C. Đại sứ bày tỏ mong muốn các thành viên tiếp tục gắn bó, xây dựng cộng đồng Làng Việt ngày càng đoàn kết và phát triển.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của gia đình trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà cho các cháu nhỏ là con cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của Đại sứ quán đối với thế hệ trẻ, đồng thời khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam nơi xa quê hương.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động tập thể và trò chơi vận động như nhảy bao bố tiếp sức, kéo co và bóng đá mini, thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo thành viên. Các hoạt động không chỉ tạo bầu không khí vui tươi, sôi nổi mà còn góp phần tăng cường tinh thần đồng đội, sự gắn kết giữa các gia đình trong cộng đồng.

Toàn thể thành viên chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc sum vầy, gắn kết và đầm ấm trong Ngày Gia đình Làng Việt 2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Bên cạnh đó, các gia đình đã cùng tham gia chụp ảnh lưu niệm, giao lưu và thưởng thức chương trình liên hoan ẩm thực với nhiều món ăn do cán bộ, nhân viên và các phu nhân, phu quân trực tiếp chuẩn bị. Khung cảnh thiên nhiên xanh mát tại vùng nông thôn bang Maryland đã mang đến một ngày hội đầm ấm, gần gũi và giàu ý nghĩa.

Ngày Gia đình Làng Việt là hoạt động thường niên được cộng đồng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ duy trì trong nhiều năm qua. Sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh các giá trị của gia đình Việt Nam mà còn tạo diễn đàn giao lưu, kết nối, xây dựng cộng đồng đoàn kết, hướng về cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống xa quê./.

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