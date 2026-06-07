Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây làm 19 người bị thương

Tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị đang cấp cứu, điều trị cho 19 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây xảy ra sáng 7/6, trong đó có một trường hợp bị thương rất nặng.

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 7/6, tại Km30 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây thuộc thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xe khách biển kiểm soát 50F-040.89 do lái xe Nguyễn Hải Trung (49 tuổi, trú phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển hướng Lâm Đồng-Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào xe đầu kéo biển kiểm soát 36H-035.57 do lái xe Lương Sơn Huân (46 tuổi, trú tại Thanh Hóa) điều khiển chạy phía trước cùng chiều. Cú đâm quá mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, vỡ nát và làm nhiều hành khách bị thương trong đó có cả phụ xe khách.

Tại hiện trường, test nhanh đối với 2 lái xe, kết quả không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy. Công an xã Tân Lập đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu về phương tiện, nạn nhân và nguyên nhân xảy ra sự việc. Đồng thời điều xe cẩu đến đưa các phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường, tránh ùn tắc giao thông.

Trong 19 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị phần lớn ngụ ở Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, có 2 trường hợp ở Đắk Lắk và Hải Phòng, trong đó, có một số trường hợp chỉ bị xây xát, bị thương nhẹ./.

Va chạm liên hoàn giữa 5 xe ôtô, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây ùn tắc dài 6km Vụ tai nạn liên hoàn chiều 2/5 không gây thương vong nhưng khiến tuyến cao tốc ùn dài 6km trong thời gian dài, cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế tuân thủ khoảng cách và lựa chọn lộ trình phù hợp. ​